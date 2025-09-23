De acuerdo con el reporte semanal de Scotiabank, el octavo retiro de AFP generaría un impacto económico de S/27.000 millones, lo cual podría reducir el total del patrimonio administrado a S/95.000 millones una vez que finalice el proceso.

El informe resaltó que el monto se compara con los casi S/230 mil millones si ninguno de los ocho retiros hubiera tenido lugar. Además, se advierte que en el futuro los afiliados tendrán que retirar sus pensiones de un fondo que es un 60% más bajo que si no hubiera habido retiros. Esto es en promedio. En la práctica, es probable que esto signifique que la mayoría de los afiliados tengan sus fondos personales agotados en gran medida y deberán recibir la pensión mínima de S/600 por mes al jubilarse.

“El patrimonio administrado tardaría aproximadamente seis trimestres (un año y medio) en regresar al nivel registrado previamente del octavo retiro y tardaría aproximadamente cuatro años y medio en retornar al nivel en que se encontraba antes del primer retiro en 2020. Eso es en términos totales de patrimonio. En términos per cápita, que es lo que importa para las pensiones de afiliados, el tiempo sería mucho más largo”, se lee en el reporte.

Impacto inicial del octavo retiro

Sobre el octavo retiro de AFP, mencionaron que la SBS tiene 30 días calendarios para poder reglamentar la ley. “Si consideramos que en este octavo retiro demorasen el mismo tiempo, el reglamento se publicaría aproximadamente el 6 de octubre. En 2024 el cronograma se publicó el mismo día de publicación del reglamento, con la primera fecha de inscripción a los 15 días y la AFP tendría que abonar el monto solicitado en las cuentas de ahorro en un plazo máximo de 30 días luego de realizar la solicitud”.

Asumiendo estos antecedentes, los primeros abonos del octavo retiro comenzarían durante la segunda quincena de noviembre. Durante los primeros 30 días debería ser el abono más grande, dado que durante ese periodo se retiraría la primera armada para todos los que decidan retiran sus fondos, dado que algunos de estos fondos individuales se agotarán rápidamente. Según la SBS, 6.4 millones de personas tienen menos de 1 UIT y solo 1.5 millones tienen más de 1 UIT.

Asimismo, la SBS, sobre la base del séptimo retiro en 2024, estimó cómo los hogares pueden distribuir los fondos de 2025 en los primeros cuatro meses posteriores al primer retiro.

Casi dos tercios de los ahorros van a cuentas bancarias (ahorro y plazo) en los primeros cuatro meses. Sin embargo, no necesariamente se quedan allí. Los afiliados reciben los fondos en una cuenta de ahorros.

Gran parte de los fondos recibidos se mantienen en estas cuentas hasta que sus propietarios estén listos para disponer de ellos y distribuir los fondos a otros usos, un proceso que ocurre con el tiempo.

Por lo general, la decisión de reducir la deuda de los hogares se produce con prontitud, por lo que Scotiabank estima que alrededor de un 8% del retiro total se destine a ello. “Sin embargo, es probable que nuestra estimación del 23% de los fondos destinados al consumo se subestime durante un periodo más largo, ya que es probable que el uso de los fondos retirados para el consumo dure un tiempo bastante prolongado. Mientras tanto, los fondos aparecerán como ahorros”, explicaron.

Aclararon también que el consumo siempre ha aumentado con los retiros. El 23% que se dedicará al consumo de los hogares como primer impacto parece estar en línea con los datos y las encuestas a los consumidores vinculadas a retiros anteriores.

Por otro lado, el impacto rezagado, a medida que el aumento del ahorro se traduce en un mayor gasto gradualmente a lo largo del tiempo, es mucho más difícil de medir y se mezcla con el impacto natural de la mejora en los saldos de los hogares (menor deuda).

“Sin embargo, incluso si limitamos la parte de los recursos de retiro utilizados para el consumo al 20%, el impacto es significativo, aumentando el consumo anual en 0.8 pp y el PIB anual en 0.5 pp”, precisó el reporte de Scotiabank.

Finalmente, la entidad estimó que la mayor parte de este aumento tendrá lugar en 2026, aunque también se podría esperar una temporada navideña 2025 particularmente beneficiosa.