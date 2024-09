El Reporte Semanal de Scotiabank, del 23 al 27 de septiembre, indicó que el sector Manufactura sorprendió en julio y creció 10,9%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“El resultado estuvo por encima de lo que esperábamos, dado que, si bien preveíamos un resultado positivo, el crecimiento que estimábamos era de un dígito. Asimismo, respecto al crecimiento de la actividad económica de julio (+4,5%), el sector Manufactura fue el que más aportó al crecimiento (1,1 puntos porcentuales)”, señaló el reporte.

El resultado estuvo explicado por el crecimiento, tanto de la Manufactura Primaria (+12,5%), como de la Manufactura No Primaria (+10,4%). En el primer caso, el resultado estuvo explicado por el importante crecimiento en elaboración y conservación de harina de pescado, dada la exitosa primera temporada de pesca. Por su parte, el crecimiento del segmento no primario fue impulsado por la mayor producción de bienes de consumo e insumos.

“Para los próximos meses esperamos que la Manufactura No Primaria (MNP) continúe con su recuperación. Esta evolución estaría sustentada en el esperado dinamismo del consumo privado en el segundo semestre del 2024 (+3,5%), que impulsaría la demanda por bienes de consumo, tomando en cuenta la recuperación progresiva del empleo formal privado y menores presiones inflacionarias respecto del segundo semestre del 2023,especialmente en alimentos”, explicó Scotiabank.

Asimismo, se registraría un efecto base positivo, pues la Manufactura No Primaria cayó cerca de 8% durante el segundo semestre del 2023. El informe sugiere que “hay que tomar en cuenta el mayor dinamismo que tendrían las exportaciones no tradicionales durante el segundo semestre del 2024, en especial por bienes de consumo como prendas de vestir, agrícolas y bienes intermedios como textiles y químicos”.

El reporte prevé un desempeño positivo para la inversión privada para el segundo semestre del 2024 que impulsaría la demanda por insumos y bienes de capital, impulsando la evolución de industrias como materiales de construcción (segmentos inmobiliario e infraestructura). “Es así como proyectamos un crecimiento de la MNP de alrededor de 2.5% al cierre del 2024″, remarca la entidad.

Manufactura No Primaria en julio

Por otro lado, la Manufactura No Primaria (MNP) registró en julio (+10,4%) su crecimiento más alto desde septiembre del 2021. No obstante, este resultado tuvo un importante efecto base tomando en cuenta que el resultado de la Manufactura No Primaria de julio del 2023 (-11,4%) fue el segundo más bajo del año anterior.

El resultado estuvo explicado por un mayor nivel de demanda de bienes de consumo, en parte debido a la mayor disposición de ingresos extraordinarios en los últimos meses tales como el retiro de CTS de mayo y AFPs en julio,así como también debido a una recuperación de la demanda externa.

Por tipo de bienes, el resultado de la Manufactura No Primaria fue impulsado por la mayor producción de Bienes de Consumo (+19,4%) el crecimiento más alto desde junio del 2021, seguido de la manufactura de Bienes Intermedios (+2,6%), el crecimiento más alto desde agosto del 2022, y siendo acotada por la caída en la producción de Bienes de Capital (-7,3%).

En lo que refiere a bienes de consumo, hubo una mayor producción de muebles, mayor demanda por parte del sector inmobiliario, prendas de vestir, demanda local por prendas de invierno y recuperación de exportaciones, productos de limpieza y tocador, demanda local de productos, conservas de frutas y alimentos destinados al mercado local. Finalmente, en lo que se refiere a bienes intermedios, destacó la manufactura de productos textiles, tanto para el mercado interno como destinado a exportación, impresión, especialmente para empaques, y manufactura de productos de madera, mayor demanda local y externa.