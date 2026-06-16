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Para mayo Scotiabank estimó que el PBI haya crecido algo menos que en abril debido a la evolución negativa de los sectores primarios. Foto: Andina.
Para mayo Scotiabank estimó que el PBI haya crecido algo menos que en abril debido a la evolución negativa de los sectores primarios. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,7% en abril, su mayor ritmo de expansión mensual en lo que va del 2026, informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

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