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La controversia por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez escaló a la vía judicial. | Foto: Andina
La controversia por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez escaló a la vía judicial. | Foto: Andina
Por Fiorella Gil Mena

La controversia por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez escaló a la vía judicial. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) anunciaron el inicio de un proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones de Ositrán que fijaron las tarifas de transferencia nacional e internacional.

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