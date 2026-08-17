El secretario general del Sutep, Lucio Castro, defendió la medida como un acto de justicia social para más de 200.000 cesantes y jubilados. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
El secretario general del Sutep, Lucio Castro, defendió la medida como un acto de justicia social para más de 200.000 cesantes y jubilados. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Luis Castro, secretario general del SUTEP, se refirió al anuncio dado por Elmer Cuba, ministro de Economía, de enviar al Tribunal Constitucional la Ley 32581 que otorga una pensión de S/3.500 a los maestros cesantes y jubilados.

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