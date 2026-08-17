Luis Castro, secretario general del SUTEP, se refirió al anuncio dado por Elmer Cuba, ministro de Economía, de enviar al Tribunal Constitucional la Ley 32581 que otorga una pensión de S/3.500 a los maestros cesantes y jubilados.

En ese sentido, aseguró que la movilización realizada por gremios del sector, la última semana, respondió a normativas laborales, pero sobre todo por la ley de pensiones a maestros jubilados que será enviada al TC.

“Hoy hay exoneraciones tributarias que merecen ser discutidas y que pueden definitivamente generar caja para el Estado”, indicó en entrevista para RPP. Castro además cuestionó al titular del MEF y sostuvo que “se está creyendo un superministro, que está por encima del primer ministro”.

“Esta ha sido una movilización en donde le estamos diciendo al Gobierno: cuidado con tu ministro de Economía, que está desarrollando afirmaciones que se está creyendo un superministro, que está por encima incluso del primer ministro, desarrollando declaraciones en el sentido de que va a mandar al Tribunal Constitucional proyectos de ley, que hay derecho que tienen que ser ‘revisados’”, sostuvo el representante del SUTEP.

En lugar de las medidas mencionadas, solicitó al gobierno que asegure el consenso y la concertación mediante el diálogo directo con las organizaciones sindicales. Respecto a la ley que busca incrementar pensiones a maestros, defendió la medida como un acto de justicia social para más de 200.000 cesantes y jubilados.

Asimismo, subrayó que con las pensiones actuales, entre S/472 y S/700, resulta insostenible vivir. “Hoy tienen un trato insensible, por tanto requieren un acto de justicia de parte del Estado [...] Las imperfecciones y los temas que merezcan discusión, consideramos que deben ser discutidos, pero ese acto de justicia social del gobierno, esa necesidad de decisión política con respecto a cesantes, 472 soles gana un cesante de la AFP, 650-700 soles gana uno de la ley 19990. Es insostenible e inconcebible vivir”.

Finalmente, Castro sugirió que el Estado puede generar caja revisando las “exoneraciones tributarias que merecen ser discutidas” y valorando el aporte de los 426 000 maestros a través de la renta de quinta categoría.