Sector agrario: crean mesa técnica para elaborar hoja de ruta de finanzas sostenibles

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dispuso la creación de la Mesa Técnica de Trabajo para la elaboración de la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del Sector Agrario y de Riego.
Mediante la Resolución Ministerial N° 0053-2026-Midagri, publicada en el diario El Peruano, se señala que dicho grupo de trabajo tiene como finalidad elaborar la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del Sector Agrario y de Riego, la cual priorizará las necesidades e intervenciones sectoriales.
La norma indica que el grupo de trabajo sectorial estará conformado por los siguientes integrantes:
- Un representante del Despacho Ministerial, quien lo preside.
- El director general de Desarrollo Agrícola y Agroecología.
- El director general de Desarrollo Ganadero.
- El director general de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros.
- El director general de Asuntos Ambientales Agrarios.
- El director general de Políticas Agrarias.
- El director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- El director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.
- El director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad.
- El jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria.
- El director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
Además, las sesiones de la Mesa Técnica de Trabajo para la elaboración de la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del Sector Agrario y de Riego se podrán realizar de manera presencial, virtual o mixta, utilizando las herramientas informáticas para tal fin.
Asimismo, el grupo de trabajo sectorial puede invitar a participar en sus sesiones en calidad de invitados, a representantes de otras entidades públicas y privadas, profesionales especializados y de la academia, cuya participación pueda coadyuvar al cumplimiento de su objeto y funciones.
