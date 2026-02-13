Sector agrario: crean mesa técnica para elaborar hoja de ruta de finanzas sostenibles

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dispuso la creación de la Mesa Técnica de Trabajo para la elaboración de la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del Sector Agrario y de Riego.

Mediante la Resolución Ministerial N° 0053-2026-Midagri, publicada en el diario El Peruano, se señala que dicho grupo de trabajo tiene como finalidad elaborar la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del Sector Agrario y de Riego, la cual priorizará las necesidades e intervenciones sectoriales.

La norma indica que el grupo de trabajo sectorial estará conformado por los siguientes integrantes:

Un representante del Despacho Ministerial, quien lo preside.

El director general de Desarrollo Agrícola y Agroecología.

El director general de Desarrollo Ganadero.

El director general de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros.

El director general de Asuntos Ambientales Agrarios.

El director general de Políticas Agrarias.

El director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

El director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.

El director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad.

El jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

El director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

Además, las sesiones de la Mesa Técnica de Trabajo para la elaboración de la Hoja de Ruta de Finanzas Sostenibles del Sector Agrario y de Riego se podrán realizar de manera presencial, virtual o mixta, utilizando las herramientas informáticas para tal fin.

Asimismo, el grupo de trabajo sectorial puede invitar a participar en sus sesiones en calidad de invitados, a representantes de otras entidades públicas y privadas, profesionales especializados y de la academia, cuya participación pueda coadyuvar al cumplimiento de su objeto y funciones.