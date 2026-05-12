El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el sector agropecuario cerró el primer trimestre del año con un incremento del 1,5% en comparación al 2025. Este resultado responde a la resiliencia del subsector agrícola (+1,3%) y al dinamismo del pecuario (+1,8%).

De esta manera, la producción agrícola se vio potenciada por productos clave para la seguridad alimentaria y la agroexportación: piquillo: +64,1% (La Libertad) arándano: +23,8% (La Libertad, Lambayeque y Áncash) maíz amarillo duro: +17,7% (San Martín, Madre de Dios e Ica) papa: +12,1% (Huánuco, Cajamarca y Arequipa) palta: +10,7% (Lima, Ica y La Libertad). Otros cultivos como la quinua (+62,5%) y el algodón (+57,9%) también registraron repuntes significativos, consolidando la diversidad de la oferta peruana.

Impulso en el sector pecuario

El incremento del 1,8% en este subsector se debió, principalmente, a la mayor producción de Pollo (+2,1%) gracias a mayores colocaciones en Lima y La Libertad. Leche cruda de vaca (+2,2%) con fuerza en Arequipa y Puno. Porcino (+3,5%): Impulsado por el consumo en la costa central y norte.

Clima y proyecciones

El Midagri destacó que las lluvias de moderada intensidad han sido aliadas estratégicas, permitiendo un nivel óptimo de agua en los reservorios. Aunque las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de los cultivos, las autoridades mantienen un monitoreo constante del fenómeno El Niño para mitigar cualquier riesgo en las costas.