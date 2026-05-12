Resumen

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Otros cultivos como la quinua y el algodón también registraron repuntes significativos, consolidando la diversidad de la oferta peruana. Foto: GEC.
Otros cultivos como la quinua y el algodón también registraron repuntes significativos, consolidando la diversidad de la oferta peruana. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el sector agropecuario cerró el primer trimestre del año con un incremento del 1,5% en comparación al 2025. Este resultado responde a la resiliencia del subsector agrícola (+1,3%) y al dinamismo del pecuario (+1,8%).

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