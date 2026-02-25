Resumen

La evolución positiva habría sido impulsada por el segmento de autoconstrucción, especialmente en la zona norte del país. Foto: Andina.
El consumo interno de cemento llegó a 1.13 millones de toneladas en enero, 14,1% más respecto a enero del 2025, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem), informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

