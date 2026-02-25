El consumo interno de cemento llegó a 1.13 millones de toneladas en enero, 14,1% más respecto a enero del 2025, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem), informó el Reporte Semanal de Scotiabank.

La cifra de enero fue un volumen récord para un mes de enero, y acumuló un crecimiento por doce meses consecutivos. La evolución positiva habría sido impulsada por el segmento de autoconstrucción, especialmente en la zona norte del país, ante la recuperación del empleo formal y mejora del salario real; el segmento inmobiliario formal, dado que habría continuado la mayor colocación de créditos hipotecarios, en especial en Lima- ante la tendencia decreciente de la tasa de interés; la mayor inversión en proyectos de infraestructura de transporte concesionados, como la Línea 2 del Metro de Lima; la reducción del tipo de cambio sol-dólar, que aminora el precio en moneda local de las viviendas tasadas en dólares, y la relativa estabilidad del precio del cemento en Lima, en enero cayó cerca de 1% respecto a enero del 2025 según el INEI.

Sin embargo, dos segmentos del sector construcción habrían limitado la demanda. El primero, la inversión pública, dado que la Formación Bruta de Capital, proxy de la inversión pública, en enero cayó 5,3% según el BCR, afectada en mayor medida por la caída en inversión en el gobierno nacional y gobiernos locales.

Para el 2026, Scotiabank proyectó que el consumo interno de cemento crezca a un ritmo levemente superior a la expansión de 3,7% que prevén para el sector construcción en su conjunto. “Este resultado continuaría siendo explicado por la autoconstrucción, dado que esperamos que continúe el aumento del empleo, en línea con la inversión privada, sumado a que se usaría parte de fondos previsionales liberados, -octavo retiro de AFP”, explicaron.

A ello se sumaría la continuidad de proyectos en el sector inmobiliario formal, especialmente en la construcción de viviendas en Lima, gracias a la baja gradual de las tasas de interés de créditos hipotecarios. Además, prevén una mayor demanda para el desarrollo de proyectos de infraestructura concesionados como la Línea 2 del Metro de Lima.

Sin embargo, la demanda podría verse afectada si hay condiciones climáticas adversas asociadas al Fenómeno El Niño, lo que podría generar presiones inflacionarias y afectar el ritmo de gasto de las familias, reduciendo sus excedentes destinados a la autoconstrucción.

Consumo de cemento durante el 2025

Según el reporte, el consumo de cemento en el 2025 llegó a cerca de 13 millones de TM, 7,5% más respecto al 2024, el volumen más alto desde el año 2022, según el INEI. Por zonas, la demanda tuvo un mayor nivel de crecimiento en la zona norte del país, representa alrededor del 21% del despacho nacional de cemento, seguido de la zona centro y sur del país, según nuestros estimados en base a cifras del INEI.

Por segmentos, la demanda fue impulsada por el sector autoconstrucción, ante la mejora del empleo formal y precios estables. Este argumento se refuerza con el crecimiento en la manufactura local de ladrillos que creció 5,1% en el 2025 y en la venta de barras de construcción, que creció 12% en el 2025 según el INEI.

A ello se sumó el dinamismo de la inversión inmobiliaria formal, dado que los nuevos créditos hipotecarios crecieron 24% en el 2025. También contribuyó el aumento de la inversión pública en el 2025, especialmente por parte de los Gobiernos Locales. En contraste, la menor demanda de cemento destinado a la construcción de viviendas sociales habría acotado el resultado del 2025.