El sector hoteles y restaurantes se ubica en el top 5 de actividades económicas con mayor intensidad del uso del agua. Foto: GEC.
El sector hoteles y restaurantes se ubica en el top 5 de actividades económicas con mayor intensidad del uso del agua. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

El sector hoteles y restaurantes de Lima Metropolitana y Callao tendrá un crecimiento proyectado del 2,9% en el tercer trimestre del 2025, de acuerdo con el modelo desarrollado por la , con base en la estrecha relación entre el consumo del agua potable y el Producto Bruto Interno (PBI) del sector.

El Índice Económico de Comercio y Servicios (ECOS), elaborado por el regulador, reveló que el consumo del agua potable es un indicador que permite anticipar el crecimiento sectorial con alta precisión. Así, se evidencia que, a mayor consumo del agua potable, mayor es el nivel de producción del sector.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

LEE TAMBIÉN: Inflación volvería a niveles bajos en el 2025, aunque persisten riesgos, ¿cuáles son?


El agua es esencial en todas las actividades económicas. Existe una alta correlación en el consumo entre el servicio y el sector hoteles y restaurantes, lo que nos sirve para dar señales de qué tan sólida es la actividad económica, vista mediante este consumo. El Índice también nos ayuda a analizar por espacios geográficos”, explicó Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass.

El sector hoteles y restaurantes se ubica en el top 5 de actividades económicas con mayor intensidad del uso del agua. Las empresas de mayores ingresos del subsector hoteles consumen, en promedio, 2.083 m³ de agua al mes, en tanto que los restaurantes de la misma categoría registran un consumo mensual de 504 m³ al mes.

Los datos recopilados por la Sunass evidencian que, al cierre del tercer trimestre del 2025, el subsector hoteles ha superado en 12% los niveles prepandemia, impulsado principalmente por el incremento de la demanda externa y el turismo. Por su parte, el subsector restaurantes, aunque aún se encuentra 5% por debajo de los valores previos a la pandemia, tiene una tendencia positiva de recuperación.

Esta metodología posiciona al consumo del agua potable como un termómetro económico, capaz de ofrecer proyecciones mensuales y desagregadas por subsector y tamaño de empresa, lo que facilita la toma de decisiones tanto para autoridades como para gremios empresariales. La Sunass anunció que este modelo será replicado en otras regiones del país y sectores económicos intensivos en el uso de agua.

MÁS INFORMACIÓN: Latam Airlines reinicia operaciones en Jaén a partir del 30 de octubre del 2025


La información forma parte de la Nota Técnica denominada “Análisis de consumo de agua potable como insumo crítico para la economía peruana: sector hoteles y restaurantes en Lima Metropolitana, 2018 – 2025”, desarrollada por el Centro de Análisis y Monitoreo de Información del Agua Potable (Cami Yaku) de la Sunass. La investigación se presentó en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima y la Universidad del Pacífico.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC