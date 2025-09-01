El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en julio de 2025 el sector Minería e Hidrocarburos presentó un incremento de 1,10% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se explicó por el crecimiento de los subsectores minero metálico (0,93%) e hidrocarburos (2,16%).

De acuerdo con el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI, dentro del subsector minero metálico mostraron un desempeño positivo la producción de zinc (17,3%), estaño (7,6%), oro (7,5%), plata (2,9%), cobre (2,2%) y plomo (1,0%). En contraste, disminuyó la producción de hierro (-0,1%) y molibdeno (-27,3%).

En el caso de hidrocarburos, se reportó un mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14,8%); sin embargo, se redujo la extracción de gas natural (-0,6%) y de líquidos de gas natural (-3,7%).

Sector Pesca aumentó 34,85%

El sector Pesca registró un crecimiento de 34,85% en julio de 2025, en comparación con igual mes del año anterior. Este resultado obedeció al mayor desembarque de especies de origen marítimo (32,87%) destinadas al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado). En este caso, la captura ascendió a 292 148 toneladas, cifra significativamente superior a las 39 203 toneladas registradas en julio de 2024, lo que representó un aumento de 645,23%. La mayor captura de anchoveta provino principalmente de los puertos de Chicama, Callao, Tambo de Mora, Chimbote y Pisco.

Subsector Electricidad mostró un crecimiento de 1,72%

Durante julio de 2025, la producción del subsector electricidad creció 1,72% respecto a igual mes del año anterior. Este comportamiento estuvo sustentado en la mayor generación de energía de origen hidroeléctrico (13,47%), aunque fue atenuado por la reducción de la generación termoeléctrica (-6,47%) y de la energía renovable eólica y solar (-2,68%).

Entre las empresas que incrementaron su producción destacaron Empresa de Generación Huallaga, Chinango, San Gabán, Inland Energy, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu, Empresa de Generación Huanza, Statkraft Perú, Compañía Eléctrica El Platanal (Celepsa), Electroperú y Kallpa Generación. En cambio, registraron menor producción Fenix Power Perú, Orygen Perú, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), Termochilca, Orazul Energy Perú, Enel Generación Piura, Engie Energía Perú y Energía Renovable del Sur.

Consumo interno de cemento aumentó 7,19%

En julio de 2025, el consumo interno de cemento se incrementó en 7,19% en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsado por el dinamismo de las obras del sector privado.

Créditos de consumo crecieron 8,44%, la tasa más alta en lo que va del año

En el mes de análisis, los créditos de consumo alcanzaron S/ 76 684 millones, registrando un crecimiento de 8,44% respecto a julio de 2024. Asimismo, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 69 131 millones (6,19% más) y los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas sumaron S/ 220 744 millones, con un aumento de 3,22% respecto de similar mes del año anterior.

Importaciones totales crecieron 6,86%

En julio de 2025, las importaciones alcanzaron un valor total de US$ 5 170 millones, monto superior en 6,86% al registrado en julio de 2024, según información disponible al 19 de agosto del presente año.

Durante el mes analizado, la importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1 570 millones, con una variación positiva de 17,17%. Le siguieron los bienes de consumo, que sumaron US$ 1 095 millones y crecieron 11,42%.

En contraste, las importaciones de materias primas y productos intermedios totalizaron US$ 2 502 millones, lo que representó una reducción de 0,52% respecto al valor importado en julio de 2024.