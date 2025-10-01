Durante agosto de 2025, el sector Minería e Hidrocarburos presentó un incremento de 1,78%, respecto a similar mes del año anterior; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir del informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Este comportamiento se explicó por el aporte positivo del subsector minero metálico en 0,87% debido a la mayor producción de zinc (29,2%), oro (8,1%), hierro (7,6%), estaño (3,6%), plata (2,1%) y plomo (1,5%); en tanto, disminuyó cobre (-2,0%) y molibdeno (-20,7%).

Mientras que el subsector hidrocarburos aumentó 8,31% en comparación con agosto de 2024, por el mayor volumen de producción de petróleo crudo (13,4%), gas natural (8,5%) y de líquidos de gas natural (5,1%).

Sector pesca disminuyó 11,47% luego de dos meses de comportamiento positivo

En el mes de estudio, el INEI informó que el sector Pesca se contrajo 11,47% en comparación con agosto del año 2024, por efecto de la menor captura de especies de origen marítimo (-17,40%), principalmente de recursos destinados al consumo humano directo -19,04%, evidenciado en sus cuatro destinos: preparación de curado (-37,0%), congelado (-28,0%), elaboración de enlatado (-12,9%) y para consumo en estado fresco (-10,3%).

En el grupo de la pesca para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), continuó la veda en la zona Norte-Centro del litoral peruano, área de mayor disponibilidad, por lo que la extracción registrada fue de 6 208 toneladas, frente a la cifra reportada en agosto 2024 (297 toneladas), lo cual se tradujo en un aumento de 5 911 toneladas. Dicha captura provino de los puertos de Mollendo y Matarani.

Por otro lado, la pesca de origen continental aumentó 37,79% como resultado de la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco (64,98%) y preparación de curado (13,43%); sin embargo, disminuyó para congelado (-26,19%).

Producción del subsector electricidad creció 0,30%

En agosto del 2025, la producción del subsector electricidad presentó una variación positiva de 0,30%, con relación a igual mes del año anterior, como resultado de la mayor generación de energía de origen hidroeléctrica (8,07%) y de origen renovable eólica-solar (2,65%); no obstante, contrarrestó parcialmente este resultado la menor generación de energía de origen termoeléctrica (-6,04%).

Las principales empresas que destacaron por su producción fueron: Chinango, Empresa de Generación Huallaga, Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu, Inland Energy, Empresa de Generación Huanza, Compañía Eléctrica El Platanal (Celepsa), Energía Eólica, Orygen Perú y Statkraft Perú.

El Consumo Interno de Cemento se incrementó 6,36%

En agosto de 2025, el INEI indicó que el consumo interno de cemento aumentó 6,36%, respecto a similar mes del año anterior, este resultado obedeció a la ejecución de obras del sector privado. Además, en el periodo enero-agosto de 2025, creció 4,93% en comparación a igual periodo del año 2024.

Créditos de consumo se expandieron en agosto 10,10%, su mayor tasa en lo que va del año

Durante el mes de análisis, los créditos de consumo se ubicaron en S/77.249 millones, creciendo 10,10%, respecto a similar mes del año anterior.

En paralelo, los créditos hipotecarios ascendieron a S/69.578 millones, aumentando 6,38% respecto a agosto de 2024. Seguido de los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas que ascendieron a S/220.339 millones, creciendo 2,83%, en comparación con agosto del año 2024.

Por su parte, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 6.672 mil unidades, creciendo 7,18%, con relación a similar mes del año anterior.

Monto total importado aumentó en 3,62%

A partir de la información disponible al 28 de setiembre del presente año, en agosto 2025, el monto total importado fue de US$5.275 millones, creciendo 3,62% en comparación con el valor obtenido en agosto del año anterior.