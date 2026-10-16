El Ministerio de la Producción (Produce) informó que no autorizará una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del país, debido a que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha confirmado que las condiciones biológicas y oceanográficas del recurso no son favorables para el desarrollo de la actividad.

En ese sentido, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) señaló ser respetuoso de las decisiones que son basadas en evidencia científica, especialmente en el contexto actual, donde hay que priorizar la sostenibilidad del recurso y continuar con el monitoreo permanente del ecosistema.

“La anchoveta es una especie que, a lo largo de muchas décadas, ha demostrado una admirable capacidad de adaptación a la variabilidad del mar peruano, evidenciada especialmente en los últimos años; ha atravesado diversos ciclos oceanográficos y climáticos, incluidos eventos de El Niño de distinta intensidad. Estos procesos, que pueden afectar temporalmente su distribución, son parte de la dinámica de un ecosistema altamente variable como el peruano”, indicó la SNP.

El gremio además precisó que el sector pesquero industrial estará paralizado probablemente por más de un año hasta una próxima temporada en 2027 afectando duramente a miles de familias cuyos ingresos dependen de la pesca industrial.

“Hacemos un llamado urgente al gobierno para que reciban las propuestas enviadas por la SNP que ayudarán a mantener el empleo; así como garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes, medidas tributarias para generar liquidez para velar por la continuidad de la cadena productiva y un financiamiento para los armadores de la Ley 26920. Y es que ante situaciones extraordinarias como las de este Fenómeno El Niño se requieren medidas extraordinarias y oportunas”, agregó la SNP.

La Sociedad Nacional de Pesquería exhortó a todos los actores del sector pesquero industrial a estar unidos y encontrar las soluciones adecuadas para salir de esta crítica situación.