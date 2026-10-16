La Sociedad Nacional de Pesquería exhortó a todos los actores del sector pesquero industrial a estar unidos y encontrar las soluciones adecuadas para salir de esta crítica situación. Foto: Produce.
La Sociedad Nacional de Pesquería exhortó a todos los actores del sector pesquero industrial a estar unidos y encontrar las soluciones adecuadas para salir de esta crítica situación. Foto: Produce.
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que no autorizará una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del país, debido a que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha confirmado que las condiciones biológicas y oceanográficas del recurso no son favorables para el desarrollo de la actividad.

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