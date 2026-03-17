El sector retail peruano reajustó a la baja su proyección de crecimiento para 2026, de 5% a 4%, con ventas que alcanzarían aproximadamente S/55.000 millones al cierre del año. El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que ello responde al impacto que podrían generar las lluvias intensas y la presencia de un Niño Costero activo en distintas regiones del país.

“Inicialmente, se proyectaba que el sector creciera cerca de 5% durante 2026; sin embargo, el actual escenario climático podría generar disrupciones logísticas, menor flujo de consumidores y presiones sobre precios, especialmente en regiones afectadas por emergencias debido a precipitaciones intensas”, manifestó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail de la CCL.

Cabe señalar que, en febrero e inicios de marzo del presente año, fenómenos climatológicos como el Niño Costero y las intensas lluvias se manifestaron con fuerza en la zona norte del país, en regiones como Tumbes, Piura, La Libertad; así como en el sur y centro, en Ica, Arequipa y Ayacucho.

A pesar de ello, Passalacqua estimó que el impacto a nivel nacional podría mitigarse parcialmente debido al dinamismo del consumo en Lima, región que concentra el mercado retail del país.

Primer trimestre positivo

Para el primer trimestre de 2026, el gremio proyecta expectativas positivas con ventas que podrían crecer en 5,1% respecto al mismo periodo de 2025, alcanzando un valor aproximado de S/13.110 millones.

Passalacqua explicó que dicho desempeño estaría impulsado por el dinamismo del consumo privado, que representa cerca del 63% del PBI, además del crecimiento del empleo formal y la baja inflación registrada en los últimos meses, factores que han contribuido a mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares.

Impacto en regiones

No obstante, según afirmó, en algunas ciudades del país se observan señales de presión en los precios. Durante febrero se registraron mayores niveles de inflación en Puno (0,93 %) y Chiclayo (0,81 %), lo que podría reducir la capacidad de gasto de la población.

Asimismo, la persistencia de lluvias intensas podría provocar menor afluencia de consumidores a centros comerciales y establecimientos retail en las zonas afectadas por la emergencia, además de posibles interrupciones en el abastecimiento, retrasos logísticos, cierre de vías y daños en infraestructura.

Cambios en el consumo

Ante este escenario, el Gremio Retail de la CCL prevé un cambio radical en “el mix de compra”, sobre todo en el norte del país, donde se priorizará la compra de productos de primera necesidad, como alimentos no perecederos, agua, repelentes y artículos de limpieza o ferretería, mientras que bienes no esenciales, como moda o productos de lujo accesible, podrían registrar una menor demanda en las zonas afectadas.

“Frente a estos escenarios, las empresas retail están tomando medidas relacionadas a la logística. Por ejemplo, están reforzando los centros de distribución regionales para no depender exclusivamente de Lima. Lo otro es atender los inventarios hacia productos preventivos como protección de techos y limpieza. Así también, están fortaleciendo los canales de comercio electrónico para garantizar el abastecimiento”, anotó Leslie Passalacqua.