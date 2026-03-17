Resumen

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Ante este escenario, el Gremio Retail de la CCL prevé un cambio radical en “el mix de compra”, sobre todo en el norte del país, donde se priorizará la compra de productos de primera necesidad. Foto: Andina.
Ante este escenario, el Gremio Retail de la CCL prevé un cambio radical en “el mix de compra”, sobre todo en el norte del país, donde se priorizará la compra de productos de primera necesidad. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El sector retail peruano reajustó a la baja su proyección de crecimiento para 2026, de 5% a 4%, con ventas que alcanzarían aproximadamente S/55.000 millones al cierre del año. El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que ello responde al impacto que podrían generar las lluvias intensas y la presencia de un Niño Costero activo en distintas regiones del país.

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