La designación se produce mientras Sedapal inicia una nueva etapa enfocada en mejorar la eficiencia de su gestión y la calidad del servicio. Foto: MVCS
La designación se produce mientras Sedapal inicia una nueva etapa enfocada en mejorar la eficiencia de su gestión y la calidad del servicio. Foto: MVCS
Por Redacción EC

Sedapal inicia una nueva etapa de reestructuración con el nombramiento de Fernando Julio Laca Barrera como presidente de su Directorio. El cambio se produce luego de que el Gobierno anunciara un proceso orientado a mejorar la gestión de la empresa de agua y saneamiento que atiende a Lima y Callao.

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