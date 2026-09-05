Sedapal inicia una nueva etapa de reestructuración con el nombramiento de Fernando Julio Laca Barrera como presidente de su Directorio. El cambio se produce luego de que el Gobierno anunciara un proceso orientado a mejorar la gestión de la empresa de agua y saneamiento que atiende a Lima y Callao.

La designación de Laca Barrera fue aprobada el 4 de setiembre mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/025-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) señalaron que el nombramiento forma parte de una nueva etapa para Sedapal, con énfasis en la eficiencia de la gestión y la mejora de sus resultados, con el objetivo de garantizar una mejor prestación del servicio de agua potable a la población.

¿Qué busca cambiar el Gobierno en Sedapal?

El proceso de reestructuración busca que la empresa avance hacia un modelo de gestión más enfocado en resultados, de manera que pueda mejorar la prestación del servicio para las familias de Lima y Callao.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, remarcó que esta transformación no contempla la privatización de Sedapal.

“Esa reestructuración es por el bien de Sedapal y de la población. Sedapal tiene todas las cualidades para ser una de las mejores empresas del Perú, sin que eso signifique privatización del agua”, afirmó.

El titular del MVCS añadió que el agua continuará siendo de carácter público y permanecerá bajo control del Estado.

¿Quién es Fernando Laca Barrera?

El nuevo presidente del directorio de Sedapal es ingeniero civil y cuenta con una trayectoria vinculada al sector de agua y saneamiento.

Laca Barrera fue viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades y también ocupó cargos directivos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

A nivel internacional, trabajó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y como consultor coordinador técnico en programas relacionados con la mejora de la calidad y sostenibilidad de estos servicios.

Entre 2019 y la actualidad, además, coordinó asistencia técnica para la gestión del Fondo del Programa de Apoyo a la Reforma de los Servicios de Agua, en coordinación con el MVCS, OTASS y Sunass.

Su experiencia está vinculada precisamente con procesos de reforma, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión de los servicios de agua y saneamiento, un ámbito que ahora cobra especial relevancia con la reestructuración de Sedapal.