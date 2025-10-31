Sedapal, informó que, en relación con el proceso de conciliación iniciado ante la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), se dio inicio a coordinaciones directas con el objetivo de revisar y “armonizar” criterios técnicos en el marco del proceso tarifario actualmente vigente.

La compañía indicó que impulsará la mejor vía para solucionar la controversia, priorizando el interés de sus usuarios.

“Luego de haber realizado las evaluaciones técnico-legales, la empresa impulsará la mejor vía para solucionar la controversia, priorizando siempre el interés de nuestros usuarios y la continuidad de un servicio sostenible y de calidad”, señaló Sedapal en un comunicado.

Asimismo, agregó que todas las gestiones se desarrollarán en un clima de cooperación, respeto institucional y apertura, dentro del marco de la ley, con el fin de garantizar la mayor rigurosidad técnica, y colaboración entre ambas entidades.

Cabe recordar que Sedapal solicitó a la Sunass una indemnización superior a los S/1.200 millones, alegando que el regulador habría calculado incorrectamente las tarifas del periodo 2022–2027.

De acuerdo con Sunass esta afirmación carece de sustento técnico y económico, puesto que las resoluciones tarifarias cuestionadas por Sedapal fueron emitidas en diciembre de 2021, en estricto cumplimiento del marco legal vigente en ese momento.

“El cálculo de la tarifa para el quinquenio regulatorio del periodo 2022-2027 se aprobó el año 2021, tras un proceso técnico, riguroso, transparente y participativo, que incluyó una audiencia pública, la publicación del informe de sustento, así como la revisión de comentarios de la empresa, usuarios y terceros interesados”, explicaron.

Agregaron que el análisis tarifario se basó en información proporcionada por la propia Sedapal a través de su Plan Maestro Optimizado (PMO), que detalla su situación económica y financiera, cartera de inversiones y obligaciones.

Finalmente, Sedapal añadió que seguirá fortaleciendo la infraestructura y las inversiones necesarias para asegurar un servicio continuo trabajando junto a la Sunass para encontrar soluciones que aseguren tarifas justas y orientadas al bienestar de las familias de Lima y Callao.