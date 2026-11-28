La posibilidad de que las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027 afecten la infraestructura aeroportuaria llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a activar medidas preventivas en seis terminales del país. La entidad estima destinar hasta US$4,63 millones, incluido IGV, a trabajos para reducir su vulnerabilidad ante precipitaciones intensas y evitar interrupciones en el transporte de pasajeros y carga.

Los aeropuertos comprendidos en esta medida son los de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa. Su declaratoria de emergencia sectorial, por peligro inminente, fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 693-2026-MTC/01.02, publicada el 27 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

Las obras estarán orientadas principalmente a mejorar los sistemas de drenaje pluvial, reforzar las coberturas y habilitar infraestructura de protección. El objetivo es facilitar la evacuación del agua de lluvia y reducir el riesgo de daños en las instalaciones aeroportuarias.

Piura y Chiclayo, entre las intervenciones previstas

En el aeropuerto de Piura se contempla proteger y revestir un canal de drenaje abierto mediante la instalación de geoceldas tridimensionales, geomallas y geotextiles. Estos materiales permitirán reforzar la estabilidad del canal, controlar la erosión y mejorar la evacuación de aguas pluviales.

En Chiclayo, en tanto, se proyecta implementar y mejorar los sistemas de drenaje en las coberturas del terminal de pasajeros, oficinas y otras edificaciones. Para ello, se prevé construir y adecuar cunetas e instalar montantes que permitan captar y evacuar el agua de lluvia.

En los otros cuatro terminales también se ejecutarán trabajos de acuerdo con las necesidades identificadas en las evaluaciones técnicas.

La resolución encarga a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC adoptar las acciones necesarias para viabilizar estas intervenciones, en coordinación con Aeropuertos del Perú (AdP), concesionaria de los terminales. Para ello, podrán suscribirse actas de acuerdo, previa evaluación de la viabilidad técnica, contractual, legal y presupuestal de los trabajos.

Con estas acciones, el sector busca anticiparse a los posibles efectos del Fenómeno El Niño y proteger la operación de aeropuertos que cumplen un papel clave en la conectividad regional, el traslado de mercancías y la atención de eventuales emergencias.