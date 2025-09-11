En el marco de evento Turismo In Summit 2025, organizado por Promperú, Niubiz indicó que seis regiones concentran el grueso del consumo turístico interno: Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco y Lambayeque, acumulan 88% del gasto realizado durante el segundo trimestre del 2025.

El informe señaló que Lima es la principal región emisora. Este panorama refleja la oportunidad de diseñar experiencias dirigidas al viajero local, donde la gastronomía aparece como un eje central para potenciar las campañas de promoción.

Además, la digitalización viene redefiniendo la experiencia del turista interno, ya que el canal online registra un ticket de gasto seis veces mayor que el canal físico, confirmando la preferencia por procesos ágiles y seguros.

En cuanto al turismo receptivo, los datos de Niubiz para el segundo trimestre del 2025 muestran un gasto significativo de visitantes provenientes de Argentina, Ecuador y Bolivia, con especial atención en las regiones fronterizas.

Lima se mantiene como la ciudad con mayor nivel de gasto, seguida de Cusco, mientras que Arequipa, Ica y La Libertad también registraron un importante flujo de consumo de turistas internacionales.

En términos de categorías, alimentación concentra la mayor parte del gasto con un promedio de 30% del gasto total. Así, los turistas de EE.UU presentan un ticket promedio S/160 en alimentación, mientras que los visitantes de Chile S/156 y de España S/141 en esta misma categoría. Cabe destacar que el ticket promedio más alto corresponde a las categorías de aerolíneas y agencias de viaje, con montos superiores a S/1.000.

“La digitalización ha redefinido la manera en que los turistas interactúan con los servicios. El análisis de datos nos permite entender con mayor precisión qué buscan los visitantes y cómo mejorar su experiencia, mientras que los pagos digitales aseguran transacciones fluidas que generan confianza tanto en consumidores como en negocios”, sostuvo Emigdio Campos, gerente de Business Analytics en Niubiz.