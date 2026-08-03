La final disputada el 19 de julio frente a España fue la jornada con mayor volumen de depósitos de todo el Mundial. Foto: GEC.
La final disputada el 19 de julio frente a España fue la jornada con mayor volumen de depósitos de todo el Mundial. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo movilizó a millones de aficionados alrededor del mundo, sino que también generó una intensa actividad en el ecosistema de pagos digitales. Un análisis realizado por ProntoPaga sobre las transacciones procesadas durante el torneo reveló que cada vez que la Selección Argentina disputó una instancia eliminatoria se registraron algunos de los mayores picos de actividad transaccional del campeonato, tanto en depósitos (Pay In) como en retiros (Pay Out), consolidándose como el principal impulsor del movimiento de dinero durante la competencia.

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