El Mundial 2026 no solo movilizó a millones de aficionados alrededor del mundo, sino que también generó una intensa actividad en el ecosistema de pagos digitales. Un análisis realizado por ProntoPaga sobre las transacciones procesadas durante el torneo reveló que cada vez que la Selección Argentina disputó una instancia eliminatoria se registraron algunos de los mayores picos de actividad transaccional del campeonato, tanto en depósitos (Pay In) como en retiros (Pay Out), consolidándose como el principal impulsor del movimiento de dinero durante la competencia.

La información evidencia que los partidos de Argentina marcaron un comportamiento excepcional de los usuarios. La final disputada el 19 de julio frente a España fue la jornada con mayor volumen de depósitos de todo el Mundial, alcanzando un incremento de 52% respecto al promedio diario.

El segundo mayor pico también estuvo protagonizado por el equipo de Lionel Messi en los cuartos de final frente a Suiza, el 11 de julio, cuando el volumen de depósitos se ubicó 43% por encima del promedio.

Asimismo, el encuentro de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde se posicionó entre las cinco jornadas con mayor actividad de Pay In, lo que permitió que Argentina concentrara tres de los cinco días con mayor volumen de depósitos registrados durante el torneo.

Retiros también alcanzaron máximo históricos

En el caso de los retiros, la mayor actividad no se produjo durante la final, sino en la semifinal frente a Inglaterra. Tras la victoria argentina por 2-1, el volumen de Pay Out aumentó 55% sobre el promedio diario, convirtiéndose en la jornada con mayor volumen de retiros del Mundial. El segundo mayor pico también coincidió con un partido de Argentina, en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde, cuando los retiros crecieron 45% respecto del promedio.

“Los datos muestran que el impacto de un gran evento deportivo va mucho más allá de la audiencia. Cuando participan selecciones con una enorme convocatoria internacional, como Argentina, la demanda sobre la infraestructura de pagos digitales aumenta significativamente y exige plataformas capaces de responder en tiempo real, incluso cuando miles de usuarios realizan operaciones simultáneamente”, señaló Micha Calmet, Country Manager de ProntoPaga en Perú.

El comportamiento observado durante el Mundial también permitió identificar que los mayores volúmenes de transacciones se concentraron en los minutos previos al inicio de los partidos, durante los goles, en las definiciones y en el cierre de los encuentros, momentos en los que la actividad de los usuarios se incrementó de manera considerable.

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Para ProntoPaga, estos resultados confirmaron que los grandes eventos deportivos se han convertido en una verdadera prueba de resistencia para la infraestructura fintech. La capacidad de escalar el procesamiento de pagos, mantener la disponibilidad del servicio y ofrecer respuestas en tiempo real resulta determinante para garantizar una experiencia segura y sin interrupciones, especialmente durante eventos de alcance global como un Mundial de Fútbol.

“El análisis del Mundial 2026 demuestra que existe una relación directa entre los partidos de mayor expectativa y el comportamiento de los pagos digitales. La final y los cuartos de final protagonizados por Argentina registraron los dos mayores picos de depósitos del torneo, mientras que la semifinal frente a Inglaterra concentró el mayor volumen de retiros, confirmando cómo el entusiasmo de los aficionados también se refleja en la dinámica del ecosistema financiero digital”, finalizó Calmet.