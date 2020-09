Conforme a los criterios de Saber más

Alrededor de US$14.000 millones será el costo de la pandemia para los clubes de fútbol a nivel mundial en este año, estimó Olli Rehn, un miembro de la FIFA que conforma el comité establecido para abordar los efectos del coronavirus.

En el Perú no hay una cifra aproximada, pero considerando el panorama general, se espera que la industria del fútbol no sea ajena al cierre del año en cifras rojas. Más aun, cuando no se percibirán ingresos por taquilla (pues los eventos con público están prohibidos), que significa una parte importante de los presupuestos.

CASO FPF

Con una selección peruana participante del último Mundial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) iniciaba el año con expectativas positivas. El 24 de febrero, la entidad lanzó un paquete de entradas (abonos) para los nueve partidos de la selección en condición de local. Su precio iba desde los S/576 (para los sectores populares) hasta los S/4.208 (para palco platino).

Benjamín Romero, gerente comercial y de marketing de la FPF, dijo que esperaban colocar 13.000 abonos para este proceso eliminatorio. Pero en solo tres días superaron los 10.000 packs.

El 9 de marzo, se informó que los abonos del sector norte se habían agotado y que solo quedaban 700 (considerando todos los puestos a disposición). Al final, se vendieron 13.856.

Sin embargo, establecido el estado de emergencia por el brote del coronavirus, la FPF optó en agosto por devolver el dinero a los abonados, ante la imposibilidad de realizarse eventos con público. Esto empezó a efectuarse desde el 7 de setiembre para quienes lo solicitaron.

En dicha fecha, la FPF también comunicó que -en caso se levantara el estado de emergencia- los abonados tendrían preferencias para comprar entradas si se programaban partidos.

Esta semana, finalmente se reconfirmó que el proceso clasificatorio a Qatar 2022 se iniciará este año. La selección peruana recibirá a Brasil el 13 de octubre por la segunda fecha de las Eliminatorias, mientras que a mediados de noviembre, por la cuarta fecha, a Argentina.

Dos semanas después de haber lanzado los abonos para los partidos de la selección peruana en condición de local, la FPF reportó que se vendieron 13.856. (FOTO : ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERU)

Así pues, Agustín Lozano, presidente de la FPF, indicó a RPP Noticias que “habrán gestiones mayores en octubre pensando que en noviembre exista la posibilidad de poder contar con un marco de espectadores”. Pero los registros de contagios en el país nos dice que ello será una tarea difícil (el Perú es el quinto país con más casos).

En este sentido, Sebastián Rubio, director de Z Sports, señaló que la inexistencia de taquilla es un golpe fuerte para las arcas de la FPF, dado que representan una gran parte de los ingresos presupuestados en los años donde están programados partidos de Eliminatorias.

A esto se suma, además, que inciden factores como el hecho de que la selección viene de participar en un mundial y que la expectativa es alta por el inicio de un nuevo proceso. Estos dos puntos se traducían en casi un lleno total del estadio para ambos partidos.

Por el lado de los patrocinios, Rubio señaló que no se han tenido noticias sobre los contratos de la FPF, por los que estos seguirían honrándose, aunque es probable que con algunas negociaciones ante el contexto de crisis. Estos ingresos, junto a los que se generan por derechos de transmisión por televisión, seguirían inyectándose a las arcas de la FPF.

El Comercio pudo conocer que, al menos, uno de los contratos de la federación con sus patrocinadores se modificó sustancialmente.

En tanto, Rubio subrayó que los que estaban ‘ad portas’ de concretarse sí se habrían frenado.

La selección peruana recibirá a Brasil el 13 de octubre por la segunda fecha de las Eliminatorias, mientras que a mediados de noviembre, por la cuarta fecha, a Argentina. (Foto: GEC)

En febrero, por ejemplo, la FPF anunció la activación de los ‘Fan Fest’, a realizarse horas antes de los partidos de la selección y que iban a ser en el Parque de las Aguas, ubicado a pocos minutos del Estadio Nacional.

Rubio indicó que este sería otro ejemplo de la afectación de la pandemia. Según detalló, este tipo de eventos -donde se ofrece una experiencia VIP a los consumidores- puede significar varias veces el valor de una entrada al partido por persona.

De otro lado, el ejecutivo mencionó que los ingresos por publicidad sí podrían aumentar en beneficio de los canales de transmisión.

“El patrocinador de la experiencia televisiva no se pierde porque la audiencia es súper alta. Lo que sí se pierde es el componente del programa del campo de juego, que afecta a los patrocinadores”, indicó.

El Comercio se comunicó con la FPF, pero no pudieron atender la solicitud de entrevista por un tema de disponibilidad.

A NIVEL DE CLUBES

En este segmento, el impacto es más significativo, tanto en el ámbito de la taquilla como en el comercial, indicó Rubio.

Por ejemplo, en Universitario de Deportes, la taquilla y los patrocinios representan cada uno, aproximadamente, el 20% de la torta total de ingresos. El principal ingreso son los derechos televisivos (casi el 50%), precisó Ricardo García-Hjarles, gerente comercial del club.

“Sin duda, el rubro que se ha afectado más es la taquilla. Si antes representaba el 20% del total de ingresos, hoy estará al 8% por los partidos que se tuvo al inicio del año (dos de Libertadores y un clásico)”, mencionó el gerente.

En mayo, Kattia Bohorquez, administradora de Alianza Lima, había dicho a RPP que habían perdido el 30% de los ingresos que tenían planeados, explicado principalmente por la inexistencia de las taquillas.

Rubio, de Z Sports, precisó que el factor de venta de entradas tiene un perjuicio proporcional al número de seguidores de un club. Así, los más populares son los más perjudicados.

En tanto, por el lado comercial, indicó que -a diferencia de la selección peruana- los clubes sí se habrían visto afectados en mayor magnitud.

En Universitario de Deportes, la taquilla y los patrocinios representan cada uno, aproximadamente, el 20% de la torta total de ingresos. (Foto: GEC)

“La selección cierra contrato con varios meses de anticipación. Pero los clubes no. Por ejemplo, en marzo había algunos que recién estaban concretándose cuando ya se había iniciado el torneo. Universitario y Caja Huancayo es un caso”, replicó Rubio.

En esta línea, Garcia-Hjarles, de la “U”, indicó que el contrato con la entidad financiera aún no se había concretado cuando se realizó el cambio de administración a mediados de febrero.

“Se quiso cerrar, estábamos en negociaciones, pero estas se suspendieron cuando empezó el brote del coronavirus en el país [en la primera semana de marzo]”, indicó el gerente, aunque agregó que “aún están en negociaciones”.

En suma, Garcia-Hjarles explicó que para el cierre del año se proyecta -de momento- una caída de ingresos respecto al 2019 de 30%, lo que se traduce en alrededor de S/13 millones menos en las arcas de Universitario.

En tanto, en otros clubes como Atlético Grau, recién ascendido, también se estima una caída similar, pero a razón del impacto sobre los patrocinios, según detalló Arturo Ríos, presidente del club de Piura.

“Los contratos comerciales, en este momento, no están afectados. Hemos recuperado [espacio en este rubro], pero aún persiste la crisis”, indicó Ríos, añadiendo que la FPF asume algunas obligaciones mensuales [en el marco de los convenios firmados para el reinicio del torneo], aunque precisó que las cifras son confidenciales.

Este Diario también intentó contactarse con clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y otros recién ascendidos, pero no se obtuvo respuesta.

DATO

La FIFA asignó recursos por US$1.500 millones para mitigar los efectos de la pandemia. Rehn precisó que 150 de las 211 asociaciones miembros han pedido fondos hasta la fecha.

