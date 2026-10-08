En el marco de la Semana de la Educación Financiera, una iniciativa que busca promover hábitos y conocimientos que contribuyan al bienestar financiero de las personas, el ABC del BCP comparte cinco recomendaciones prácticas para fortalecer la salud financiera y construir una relación más responsable con el dinero.

BCP recomienda conocer exactamente en qué gasta el dinero. Llevar un registro de los gastos permite identificar oportunidades de ahorro y detectar consumos que muchas veces pasan desapercibidos. No es necesario utilizar herramientas complejas; una hoja de cálculo o una aplicación móvil pueden ayudar a tener una visión más clara de las finanzas personales.

Ahorra antes de gastar. Una de las prácticas más efectivas para construir estabilidad financiera es separar una parte de los ingresos apenas se recibe el dinero. Los especialistas recomiendan destinar, en la medida de lo posible, entre el 10% y el 20% de los ingresos mensuales al ahorro, convirtiéndolo en una prioridad y no en lo que queda disponible al final del mes.

Otra recomendación es construir un fondo de emergencia. Para BCP, contar con un ahorro destinado exclusivamente a imprevistos permite enfrentar situaciones como emergencias médicas, reparaciones del hogar o pérdida de ingresos sin comprometer la estabilidad financiera. Una buena práctica es ahorrar progresivamente hasta alcanzar un monto equivalente a 3 a 6 meses de gastos esenciales.

Evalúa tus compras con anticipación: antes de realizar una compra importante, es recomendable comparar alternativas, analizar si realmente se necesita y verificar si se ajusta al presupuesto. Este hábito ayuda a evitar decisiones impulsivas y fomenta un consumo más consciente.

Finalmente, revisa tu situación financiera con frecuencia. “Así como es importante monitorear la salud física, también es recomendable revisar periódicamente los ingresos, gastos, ahorros y deudas. Este hábito permite detectar oportunidades de mejora y tomar decisiones a tiempo”, explicó el BCP.