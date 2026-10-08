Entre las recomendaciones del BCP, destacan construir fondos de emergencia y conocer exactamente en qué se gasta el dinero. Foto: Andina/ Referencial.
Entre las recomendaciones del BCP, destacan construir fondos de emergencia y conocer exactamente en qué se gasta el dinero. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

En el marco de la Semana de la Educación Financiera, una iniciativa que busca promover hábitos y conocimientos que contribuyan al bienestar financiero de las personas, el ABC del BCP comparte cinco recomendaciones prácticas para fortalecer la salud financiera y construir una relación más responsable con el dinero.

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