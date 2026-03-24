Resumen

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Para casas de playa, el costo va entre US$300 y US$700 por noche, y entre US$1,000 y US$2,500 por el periodo completo, pudiendo ser mayor para propiedades grandes o de lujo. Foto: referencial / Statat.it
Para casas de playa, el costo va entre US$300 y US$700 por noche, y entre US$1,000 y US$2,500 por el periodo completo, pudiendo ser mayor para propiedades grandes o de lujo. Foto: referencial / Statat.it
Por Redacción EC

La presidente del Sector de Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Lucy Mier y Terán, estimó que la demanda de alquiler de casas de playa durante Semana Santa 2026 mostraría un comportamiento más cauteloso debido a la presencia de un Niño Costero activo.

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