La presidente del Sector de Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Lucy Mier y Terán, estimó que la demanda de alquiler de casas de playa durante Semana Santa 2026 mostraría un comportamiento más cauteloso debido a la presencia de un Niño Costero activo.

“En años anteriores donde no había eventos climáticos adversos, la demanda solía crecer entre 25 % y 40 % respecto a un fin de semana regular. Sin embargo, este año el mercado muestra mayor cautela”, señaló.

LEE TAMBIÉN: Gobierno promulga ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS

En ese sentido proyectó que, en el norte del país, la demanda de estos inmuebles podría caer entre 10 % y 30 %, dependiendo de la evolución del clima, siendo los destinos afectados Máncora, Vichayito, Los Órganos y Punta Sal, donde las intensas lluvias y los problemas de acceso han generado cancelaciones.

Sur de Lima ganaría protagonismo

En contraste, las playas del sur de Lima podrían mantener e incluso incrementar su demanda entre 10 % y 20 %, siendo Asia, Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo las principales alternativas, ya que ofrecen mayor accesibilidad y menor riesgo logístico ante cambios climáticos.

“En este contexto, los viajeros optan por destinos cercanos que les permitan reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad. Esto no significa que no habrá turismo, sino que predominarán las reservas de último minuto”, señaló.

Precios al alza

En cuanto a precios, Lucy Mier y Terán señaló que estos varían según ubicación, tamaño y cercanía al mar. En el caso de departamentos, el valor fluctúa entre US$120 y US$250 por noche, y entre US$400 y US$900 por todo el feriado.

Para casas de playa, el costo va entre US$300 y US$700 por noche, y entre US$1,000 y US$2,500 por el periodo completo, pudiendo ser mayor para propiedades grandes o de lujo.

Además, indicó que, durante Semana Santa, los precios suelen incrementarse entre 20% y 50% respecto a un fin de semana regular, pero en inmuebles frente al mar con piscina privada o más amplia, el costo puede subir entre 30% a 60% frente a propiedades ubicadas en segunda fila.

Casas vs. Departamentos

Otra tendencia que marca esta temporada es el cambio en los tiempos de reserva. A diferencia de años anteriores, muchos usuarios están confirmando sus estadías entre una y dos semanas antes de Semana Santa, a la espera de mejores condiciones climáticas.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), durante esas fechas, la mayor demanda se concentra en las casas de playa, ya que permiten alojar grupos grandes, ofrecen mayor privacidad y cuentan con comodidades como piscina, parrilla o terrazas. En tanto, los departamentos mantienen una demanda que está más dirigida para parejas o familias pequeñas. Las reservas suelen ser por 3 a 4 noches (de Jueves Santo a Domingo), y el perfil predominante es el de familias o grupos de amigos que comparten gastos.