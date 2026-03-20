Los feriados por Semana Santa se perfilan como una oportunidad para avanzar en la dinamización del turismo en el país, así lo destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, al mencionar que el sector prevé un flujo de 1.9 millones de visitantes que se movilizarían durante estas fechas.

En ese contexto, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que viene articulando acciones con el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, para reforzar la seguridad en destinos turísticos.

“Estamos coordinando con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para desplegar una estrategia que permita mayor presencia de efectivos en las diversas regiones del país, sobre todo ahora que se aproxima Semana Santa, lo que va a permitir que haya mucha más seguridad tanto para el turismo receptivo como para el turismo interno”, señaló

El ministro Reyes destacó que, durante el 2025, el Perú alcanzó 3.4 millones de turistas internacionales y se espera llegar a los 4 millones en el presente año. Asimismo, resaltó que uno de los avances más significativos se registra en la generación de divisas, superando niveles prepandemia, lo que contribuye directamente al crecimiento.

El ministro enfatizó que se continúa impulsando una estrategia de diversificación de la oferta turística, que incluye segmentos como turismo de reuniones, turismo religioso, de naturaleza y de aventura, ampliando las oportunidades de desarrollo para las regiones.

En otro momento, Reyes Llanos, destacó que el Gobierno continúa avanzando en proyectos estratégicos que fortalecerán la oferta turística del país, en lo que denominó un shock de inversiones en proyectos de infraestructura turística, que alcanzan los US$3.400 millones.

Explicó que solo el proyecto del teleférico de Choquequirao contempla una inversión aproximada de S/937 millones y ya registra avances concretos en su ejecución. “Ya tenemos una versión final del contrato y estamos en el proceso de selección para finiquitarlo, hacer la adjudicación y firmar el contrato”, señaló, precisando que se prevé dejar el proyecto suscrito en esta gestión.

En paralelo al impulso del turismo, el ministro Reyes destacó que su sector viene consolidando el desempeño del comercio exterior. Subrayó que Perú avanza hacia una meta histórica de US$100 mil millones en exportaciones en el 2026, como parte de la política de fortalecimiento de la competitividad y apertura a nuevos mercados.