Resumen

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Las actividades se extenderán desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril. Foto: GEC.
Las actividades se extenderán desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Los feriados por Semana Santa se perfilan como una oportunidad para avanzar en la dinamización del turismo en el país, así lo destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, al mencionar que el sector prevé un flujo de 1.9 millones de visitantes que se movilizarían durante estas fechas.

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