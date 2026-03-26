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La cadena hotelera Casa Andina resaltó algunos destinos del país que suelen destacar entre los preferidos de sus visitantes para disfrutar durante el feriado largo. Foto: Andina.
La cadena hotelera Casa Andina resaltó algunos destinos del país que suelen destacar entre los preferidos de sus visitantes para disfrutar durante el feriado largo. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que en el 2025 el feriado largo por Semana Santa movilizó a alrededor de 1.9 millones de personas en todo el país y generó un impacto económico estimado de US$222 millones para las economías regionales, superando incluso las proyecciones iniciales del sector turístico.

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