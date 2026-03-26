El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que en el 2025 el feriado largo por Semana Santa movilizó a alrededor de 1.9 millones de personas en todo el país y generó un impacto económico estimado de US$222 millones para las economías regionales, superando incluso las proyecciones iniciales del sector turístico.

En ese sentido, la cadena hotelera Casa Andina resaltó algunos destinos del país que suelen destacar entre los preferidos de sus visitantes para disfrutar durante el feriado largo. Entre ellos destaca Arequipa, una de las ciudades donde la Semana Santa se vive con mayor intensidad gracias a sus procesiones y celebraciones religiosas, además de su reconocido patrimonio arquitectónico y culinario.

Otro destino clave es Cusco, donde las actividades religiosas se combinan con recorridos por su centro histórico y visitas cercanas al Valle Sagrado de los Incas, conocido por sus paisajes andinos, pueblos tradicionales y complejos arqueológicos que forman parte del legado de la cultura inca.

Asimismo, la cadena destacó opciones como Caral, ubicada a pocas horas de Lima y considerada la civilización más antigua de América, ideal para quienes buscan una escapada cultural cerca de la capital.

En el norte del país, Trujillo ofrece un atractivo circuito que combina historia prehispánica, con sitios como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna, con playas tradicionales como Huanchaco. Finalmente, para aquellas personas que tengan planeado quedarse en Lima, Casa Andina recomendó salir a despejarse en experiencias gastronómicas o de relajación.

“Semana Santa es una de las temporadas más esperadas para viajar dentro del país. Muchos viajeros buscan destinos que ofrezcan una combinación de tradición, cultura y naturaleza, por lo que ciudades históricas y rutas naturales se convierten en opciones muy atractivas para escapadas de tres o cuatro días”, señaló Augusto Nakasone.