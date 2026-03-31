La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que el turismo durante la Semana Santa de 2026 generará un impacto económico de aproximadamente S/ 906 millones. Esta cifra representa un movimiento de capital de unos US$ 261 millones en las diversas regiones del país.

El Gremio de Turismo estima que cerca de 1,9 millones de turistas se desplazarán a nivel nacional durante el feriado largo.

Según la cámara, este nivel de actividad turística significa un incremento del 10,3% en comparación con los resultados registrados el año anterior.

La presidenta de la CCL, Marienela Mendoza, informó que el gasto promedio por visitante se situaría en S/ 450 por persona, un alza del 7,14% frente al gasto promedio de 2025, que fue de S/ 420.

El aumento en el movimiento económico responde directamente al encarecimiento de servicios esenciales como el transporte y la alimentación. Los costos operativos del sector registran presión por el impacto del fenómeno de El Niño Costero y el alza internacional de los combustibles.

Destinos turísticos por Semana Santa 2026

Ayacucho destaca como el destino con mayor demanda debido a la magnitud de sus celebraciones religiosas y culturales en Semana Santa. Otras regiones con alta afluencia proyectada son Cusco, Arequipa e Ica, mientras que Lima concentra la demanda de viajes de corta duración.

Las condiciones climáticas adversas en Piura, Tumbes, La Libertad y Cajamarca han generado una conducta de viaje más selectiva entre los usuarios. Los visitantes optan por redistribuir sus flujos hacia destinos que presentan mejores condiciones de conectividad y seguridad.

De otro lado, Lima y regiones aledañas siendo elegidos para viajes cortos o decisiones de último momento, tendencia que se intensifica en escenarios de incertidumbre climática.

“Estos destinos no solo son destacan por su religiosidad y paisajes, sino también ofrecen una variada oferta gastronómica, con platos típicos característicos de cada región lo que impulsa el crecimiento del sector turismo”, enfatizó Mendoza.

El Gremio de Turismo de la CCL espera mayor consumo en actividades culturales, visitas a atractivos turísticos y comercios locales. “De esta manera la campaña de Semana Santa se consolida como una de las más importantes para el turismo interno”, anotó.