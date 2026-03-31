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La Semana Santa moviliza gran cantidad de turistas a regiones como Ayacucho. (Foto: Milagros Vera)
La Semana Santa moviliza gran cantidad de turistas a regiones como Ayacucho. (Foto: Milagros Vera)
Por Redacción Economía

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que el turismo durante la Semana Santa de 2026 generará un impacto económico de aproximadamente S/ 906 millones. Esta cifra representa un movimiento de capital de unos US$ 261 millones en las diversas regiones del país.

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