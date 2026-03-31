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De acuerdo con Rappi, restaurantes conocidos como Barra Chalaca, Segundo Muelle, Terminal Pesquero y Embarcadero 41 figuran entre las opciones más pedidas por los peruanos dentro de la aplicación. (Foto: Freepik)
De acuerdo con Rappi, restaurantes conocidos como Barra Chalaca, Segundo Muelle, Terminal Pesquero y Embarcadero 41 figuran entre las opciones más pedidas por los peruanos dentro de la aplicación. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Con la llegada de Semana Santa, una de las temporadas de mayor tradición gastronómica en el país, el consumo de pescados y mariscos vuelve a dinamizar tanto la cocina local como el comercio digital. Según datos recientes de Rappi, los pedidos de platos a base de pescado y mariscos aumentan en un 80% durante el feriado frente a una semana regular.

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