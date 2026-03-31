Con la llegada de Semana Santa, una de las temporadas de mayor tradición gastronómica en el país, el consumo de pescados y mariscos vuelve a dinamizar tanto la cocina local como el comercio digital. Según datos recientes de Rappi, los pedidos de platos a base de pescado y mariscos aumentan en un 80% durante el feriado frente a una semana regular.

“Semana Santa sigue siendo un gran momento de la gastronomía peruana, pero hoy los usuarios quieren tradición, más practicidad. El delivery permite llevar estos sabores a casa de forma fácil y ahorrando tiempo, mientras que para los restaurantes es una de las temporadas más fuertes del año, en la que se preparan para atender una demanda que dispara sus ventas a domicilio”, señaló Stefano Delfino, Líder de Restaurantes de Rappi.

En el mercado peruano, esta tendencia se refleja en la alta demanda de platos emblemáticos. El ceviche lidera los pedidos durante estas fechas, seguido por arroz con mariscos, pescado frito, chupe de camarones y jalea, especialmente en horarios de almuerzo, donde se concentra el mayor volumen de órdenes.

¿Qué restaurantes son los favoritos de los peruanos durante la Semana Santa?

De acuerdo con Rappi, restaurantes conocidos como Barra Chalaca, Segundo Muelle, Terminal Pesquero y Embarcadero 41 figuran entre las opciones más pedidas por los peruanos dentro de la aplicación.

Esta tendencia ratifica el rol consolidado y creciente que juegan las plataformas digitales como vitrina de consumo clave para el sector gastronómico nacional.que incluso en fechas tradicionales, el canal digital se consolida como una vitrina clave para el sector gastronómico.