Según proyecciones de PedidosYa los días previos al inicio de los feriados por Semana Santa concentran un incremento significativo en órdenes vinculadas a la preparación de viajes y abastecimiento del hogar. Categorías como supermercado y tiendas de conveniencia proyectan un crecimiento de hasta 20%, impulsado por la compra de snacks, piqueos, bebidas como gaseosas, agua y cerveza, productos listos para consumir y artículos esenciales para el traslado.

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Asimismo, la compañía proyecta un aumento de hasta 15% en productos de limpieza para el hogar como servilletas, bolsas y papel higiénico, esenciales para quienes se preparan para compartir en familia durante el feriado largo.

“Semana Santa es una fecha dinámica para el Quick Commerce, especialmente en las compras de supermercado pensadas para planes en grupo. Muchas personas aprovechan para organizar viajes cortos, reunirse en casa o ir a la playa y es ahí donde se concentra la mayor demanda. Los productos más solicitados suelen ser los de parrilla, bebidas y artículos de tecnología para campamentos o viajes cortos. También destacan esenciales de farmacia como bloqueador solar y repelente. Incluso, productos como el hielo pueden aumentar su demanda hasta en un 80% durante el feriado”, señala Iván Maidana.

Momentos de consumo: previo al viaje

Además del abastecimiento del hogar, la plataforma proyecta un incremento de hasta 20% en pedidos vinculados a consumo inmediato antes de salir de la ciudad, como desayunos, frutas, bebidas gasificadas y opciones listas para llevar. Este comportamiento responde a usuarios que priorizan practicidad y ahorro de tiempo en las horas previas a iniciar su viaje, consolidando al delivery como un aliado clave en momentos de alta planificación y movilidad.

Preferencias de la temporada: pescados y mariscos

Durante los días centrales del feriado, la plataforma estima un cambio en las preferencias gastronómicas de los usuarios. En línea con las tradiciones de la fecha, los pedidos de restaurantes especializados en pescados y mariscos podrían incrementarse hasta en 80% frente a un día promedio, posicionándose como una de las categorías con mayor dinamismo.

Platos como ceviche, arroz con mariscos y pescado frito destacan entre los más solicitados, especialmente en el Sur Chico donde cuentan con opciones como Cevicheria Silvia, Pescado Pirata - Pescados Y Marisc, El Silencio, Marea 42 y Fogo Do Mar.

Por su parte, la categoría de restaurantes en general también experimentaría un crecimiento de hasta 25%, impulsado por el mayor tiempo en casa o en alojamientos temporales, donde el delivery se convierte en una solución práctica. En paralelo, PedidosYa Market proyecta un aumento de hasta 40% en la compra de productos frescos como pescados, mariscos y complementos para su preparación, así como ingredientes típicos de la temporada.

Consumo nocturno: antojos y reuniones

Durante la noche de los feriados, PedidosYa prevé una mayor demanda de antojos y consumo social. En este horario, categorías como snacks, bebidas y postres podrían crecer hasta en 300%.