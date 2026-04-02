Resumen

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Los pedidos de restaurantes especializados en pescados y mariscos podrían incrementarse hasta en 80%. Foto: GEC.
Los pedidos de restaurantes especializados en pescados y mariscos podrían incrementarse hasta en 80%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Según proyecciones de PedidosYa los días previos al inicio de los feriados por Semana Santa concentran un incremento significativo en órdenes vinculadas a la preparación de viajes y abastecimiento del hogar. Categorías como supermercado y tiendas de conveniencia proyectan un crecimiento de hasta 20%, impulsado por la compra de snacks, piqueos, bebidas como gaseosas, agua y cerveza, productos listos para consumir y artículos esenciales para el traslado.

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