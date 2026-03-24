Resumen

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Con miras al feriado largo por Semana Santa, el Indecopi alertó que los pasajeros aéreos pueden exigir compensaciones económicas y soluciones inmediatas en caso de sobreventa de vuelos o demoras atribuibles a las aerolíneas. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)
Con miras al feriado largo por Semana Santa, el Indecopi alertó que los pasajeros aéreos pueden exigir compensaciones económicas y soluciones inmediatas en caso de sobreventa de vuelos o demoras atribuibles a las aerolíneas. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)
Por Redacción EC

Con miras al feriado largo por Semana Santa, el Indecopi alertó que los pasajeros aéreos pueden exigir compensaciones económicas y soluciones inmediatas en caso de sobreventa de vuelos o demoras atribuibles a las aerolíneas.

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