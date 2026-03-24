Con miras al feriado largo por Semana Santa, el Indecopi alertó que los pasajeros aéreos pueden exigir compensaciones económicas y soluciones inmediatas en caso de sobreventa de vuelos o demoras atribuibles a las aerolíneas.

La entidad recordó que, aunque el ‘overbooking’ ((sobreventa) es una práctica permitida, las empresas no pueden impedir el embarque sin asumir responsabilidades. En estos casos, deben otorgar una compensación no menor al 25% del valor del tramo no utilizado y ofrecer al pasajero, a su elección, la devolución del dinero o la reprogramación inmediata del vuelo.

Asimismo, ante retrasos o cancelaciones bajo responsabilidad de la aerolínea, los usuarios tienen derecho a recibir una serie de prestaciones que varían según el tiempo de espera. Estas incluyen refrigerios, acceso a comunicaciones, alimentación, hospedaje, transporte e incluso compensaciones económicas.

Con miras al feriado largo por Semana Santa, el Indecopi alertó que los pasajeros aéreos pueden exigir compensaciones económicas y soluciones inmediatas en caso de sobreventa de vuelos o demoras atribuibles a las aerolíneas. (Foto: Andina)

El llamado del Indecopi se da en un contexto de alta demanda por viajes durante Semana Santa, lo que incrementa el riesgo de incidencias en el servicio aéreo.

De hecho, entre 2022 y 2025, el transporte aéreo se ubicó como el tercer sector más sancionado por la entidad, con 2.072 sanciones impuestas a 40 empresas. La principal infracción detectada fue la falta de idoneidad del servicio, especialmente por incumplimientos en reembolsos, cancelaciones, reprogramaciones y negativas de embarque.

Para atender eventuales reclamos en tiempo real, el Indecopi mantiene activo su canal “WhatsApp Aeropuerto” (+51 985 197 624), disponible las 24 horas. Además, cuenta con una oficina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicada en el primer nivel, junto a la salida de vuelos nacionales.

En ese sentido, la entidad instó a los pasajeros a informarse y ejercer sus derechos, y a las aerolíneas a garantizar servicios oportunos y acordes con la normativa vigente durante este periodo de alta demanda.