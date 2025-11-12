Senace: “Pensamos reducir en 80% los plazos de aprobación de estudios de impacto ambiental [para minería]”

Las críticas por las demoras en la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) para minería pegaron fuerte en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad encargada de evaluar los expedientes de este y otros ocho sectores productivos.

Sin embargo, la institución tomó estas críticas “como oportunidades para implementar y mejorar”, manifiesta Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del organismo ambiental desde agosto del 2024. Prueba de ello, precisa, es que este año Senace cerrará con un récord de US$20.000 millones en expedientes viabilizados, la gran mayoría (más de 80%) relacionados con proyectos mineros. Cuba precisa más detalles en esta entrevista.

- Rubén Arratia, uno de los especialistas más respetados en minería, propone crear un ‘Senace minero energético’ porque dice que “no es justo que los sectores estratégicos de minería y energía estén metidos en la misma bolsa del Senace con tantos proyectos”. ¿Qué responde a eso?

Nosotros tenemos la capacidad de seguir evaluando el sector minero, cómo lo estamos haciendo, con eficacia y eficiencia, así como los otros sectores. A pesar de las restricciones económicas que tenemos, estamos demostrando a los inversionistas que somos una institución con meritocracia, con solidez técnica y con integridad, que sí puede atender todas las demandas. Y los indicadores así lo muestran. Estamos bajando los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA).

- ¿Están bajando los plazos de aprobación?

Hemos reducido en 24% los plazos promedio de aprobación de los EIAs (de más de 400 días hábiles a 300 días hábiles) y en 33% los plazos de aprobación de los informes técnicos sustentatorios (ITS).

- ¿Cuándo han obtenido esa reducción?

Este 2025 en relación al 2024. Y en declaraciones de impacto ambiental (DIAs) para inicio de la exploración, hemos bajado [los plazos] un 38%. Pensamos reducir en 80% los plazos de aprobación de los EIA y, también, en las modificatorias de estudios de impacto ambiental (MEIAs). El tema es que eso depende mucho de la calidad de los estudios que desarrollan los titulares mineros y su preocupación de que, realmente, vigilen que las consultoras ambientales que contratan] cumplan con los plazos.

En 2024 y lo que va del 2025 e, Senace aprobó expedientes ambientales por un total de US$31.600 millones. Tiene en evaluación expedientes por US$11.700 millones. (Senace)

- ¿Esa proyección cuándo la piensan alcanzar?

En el 2026. Estamos trabajando en eso.

- ¿Eso viene en línea con lo dicho por el Gobierno en CADE Ejecutivos 2025, sobre las metas para destrabar los proyectos mineros?

Sí. Esa es nuestra política institucional y todos estamos comprometidos en eso. Es un reto, pero estamos encaminados en que sí se va a cumplir.

- Eso es algo novedoso porque muchos mineros y especialistas suelen criticar al Senace por las demoras en la aprobación de los estudios ambientales mineros.

Lo estamos logrando recién en este año porque somos conscientes de que teníamos críticas por los plazos de aprobación de los estudios ambientales. Pero las críticas son oportunidades, y eso es clave. Si nos critican y nos dicen que no estamos funcionando, entonces algo no estamos haciendo bien. Por eso es que tomamos esas críticas como oportunidades para implementar y mejorar, y los resultados los estamos viendo.

- ¿Con estas mejoras, en cuántos días se aprobaría un EIA?

Con los tres ejes de gestión, [considerando que] estamos trabajando en reducir los plazos actuales en 80%, es decir, [pasaría] a 150 a 160 días hábiles, pero no más, porque recordemos que en el proceso también participan opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes. Ahora ya estamos aprobando estudios dentro del plazo legal. Los de Vivienda, por ejemplo, eran de 120 días hábiles, pero ya los estamos sacando en 90 días hábiles.

- ¿Estas mejoras están relacionadas con cambios administrativos en Senace?

Esto se debe a las reuniones que tenemos con inversionistas y a nuestras asistencias técnicas. Nosotros recibimos a muchos inversionistas que tienen inversiones en Chile, Brasil y Argentina y ellos destacan nuestras asistencias técnicas que en ningún otro país les dan. Pero en el Perú es diferente porque nosotros les decimos que vengan al Senace para solucionar sus problemas. Esa es una buena práctica que ahora ya está plasmada en una norma y que está ayudando a que sus proyectos fluyan.

- ¿Desde cuándo vienen aplicando esta política?

Desde el año pasado, con esta gestión y con el respaldo de una nueva normativa. Y también gracias a la implementación de las unidades funcionales, que están evaluando todos los sectores que nos han transferido con equipos capacitados y especializados.

Los sectores industria, pesca y turismo se incorporarán al Senace en el 2026. La entidad asegura que esto no dificultará su manejo de los demás sectores. (Imagen: Andina)

- ¿Existe una unidad funcional especializada por cada sector?

Sí. Tenemos la unidad funcional de minería, que solamente evalúa proyectos mineros. También tenemos la unidad funcional de electricidad, que evalúa solamente electricidad y tecnologías asociadas, cómo las energías limpias, por ejemplo. Y tenemos la unidad funcional de hidrocarburos y actividades productivas. Eso está incluido en la DEAR.

- ¿Qué es la DEAR?

Es la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos. Y en la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN) tenemos las unidades funcionales de transportes; residuos sólidos, vivienda, construcción y saneamiento; y agricultura.

- ¿El reto de estas unidades funcionales no será mayor desde el próximo año, cuando el Senace recibirá cuatro sectores más? ¿Cómo harán?

No. El próximo año se incorporarán tres nuevos sectores: industria, pesca y turismo, pero, obviamente, esto irá acompañado de gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incorporar más capital humano. Eso no va a afectar nuestras nuevas direcciones para nada. Por eso las estamos creando a través de un nuevo reglamento de organización y funciones.

- ¿Cuándo van a publicar este nuevo reglamento?

Ese es un trámite qué hacemos a través del Ministerio del Ambiente (Minam) con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que se apruebe a través de un Decreto Supremo.

- ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuántas invasiones ha viabilizado el Senace este año?

Son, hasta la fecha, US$17.800 millones, versus US$13.800 millones aprobados el año pasado.

- ¿Y en cuánto piensan cerrar el 2025?

Con un promedio de US$20.000 millones.

Senace espera cerrar el 2025 con expedientes viabilizados por US$20.000 millones, un récord histórico. Uno de los últimos EIAs aprobados por el Senace es el del proyecto Romina, de Volcan. (Foto: Volcan)

- ¿Eso será una especie de récord?

Sí. Es un récord en toda la historia del Senace, y es un orgullo para todo el equipo.

- ¿Qué porcentaje representa la minería de esas inversiones?

En minería son 144 estudios los que hemos aprobado en los años 2024 y 2025 por US$25.731 millones, de un total de US$31.600 millones (el 81%). La inversión que hace minería es muy fuerte.

- Hay mucha actividad en minería en estos días por parte de ustedes. Veo que han aprobado varios EIAs y MEIAs, como los de La Arena y Retamas (Marsa).

Eso yo la aprobamos. Y hay otro proyecto que también estamos mapeando, que se llama Chapi (Arequipa). Estamos esperando que el inversionista venga y, si no viene, le vamos a tocar la puerta para atenderlo. Si un inversionista va a desarrollar un EIA o MEIA o ITS, al final, cae en Senace.

- Se entendería que con los nuevos plazos que ustedes están manejando, la aprobación será más rápida.

Todo depende de la calidad del estudio que hayan presentado.

- ¿También están esperando iniciativas para proyectos de tierras raras y litio? ¿Es inminente?

Lo que nosotros hemos hecho es leer en los medios de comunicación que hay empresas que están explorando esos minerales. Pero nosotros siempre nos adelantamos a los hechos. Si esas empresas encuentran recursos y vienen a consultarnos, nuestro equipo está apto para escucharlos y conocer las características del proyecto y darles el ‘feedback’ correspondiente.

- ¿Cuántos estudios hay en evaluación en el Senace ahora?

Tenemos 54 estudios en evaluación y 46 en elaboración.

El Senace tiene S/54 millones de presupuesto para el 2025, pero para el 2026 registraría una reducción de S/5 millones.

- ¿Tienen una proyección o meta de cuántos proyectos aprobarían el próximo año?

Nuestra expectativa es que vengan muchas inversiones al país. Estamos con todas las pilas, pero las proyecciones están vinculadas a los expedientes que están en elaboración y siendo mapeados. Obviamente, la media (estadística) es que recibamos un poco más de los estudios que hemos evaluado este año. Si el año pasado fueron 222 [estudios], esperamos que el próximo año resolvamos unos 230 o 250 [estudios].

- Y las expectativas de los inversionistas son buenas, según lo que se ha visto en CADE 2025.

Yo creo que entidades como el Senace y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), que brindan estabilidad jurídica, son sumamente importantes porque, de lo contrario, los inversionistas tendrían temor de venir al país. Yo también he seguido al CADE 2025 y el último Perumin, y es muy positiva la mirada que están dando los inversionistas a nuestro país.

- ¿Cuántas personas trabajan en el Senace ahora?

Somos 348 personas, de los cuales 70 trabajan en minería.

- ¿Minería tiene el equipo más grande?

De todas las unidades del Senace, es el que tiene la mayor cantidad de personal.

- ¿Van a usar la inteligencia artificial (IA) para evaluar los EIAs?

Así es. La idea de la IA es que vaya registrando toda la información que se va a ir construyendo desde la etapa de elaboración de los estudios de impacto ambiental, de tal manera que cuando ingresen a evaluación, en una segunda etapa, la admisibilidad sea de manera inmediata. De allí, nuestro reto de reducir más los tiempos. Yo siempre le digo a mi equipo que hay que apuntar a que 120 días [hábiles] sea el máximo.

- ¿Cuándo empezarían a implementar la IA?

Ya estamos trabajando con el gobierno de Corea para que la admisibilidad de los estudios sea a partir de enero o febrero del próximo año. Ahora no lleva cuatro o cinco días la admisibilidad. Con la IA nos va a llevar menos de medio día.

- ¿La IA será también de mucha ayuda para procesar la información de los informes técnicos?

Esa es la idea, porque por acá pasan miles de millones de dólares en inversiones, pero no tenemos mucho presupuesto. El Senace tiene S/54 millones para todo el año, y para el 2026 nos han reducido en S/5 millones. Entonces, tenemos que recurrir a la tecnología para que nuestro equipo tenga los elementos necesarios para hacer su trabajo. Ellos revisan miles de miles de páginas y con información complementaria. Entonces, la idea es mejorar sus condiciones laborales y su calidad de vida.