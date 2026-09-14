BCR: ¿Quiénes son los 12 candidatos que buscan ser elegidos por el Senado como directores?. Composición: Diario Correo.
BCR: ¿Quiénes son los 12 candidatos que buscan ser elegidos por el Senado como directores?. Composición: Diario Correo.
Por Redacción EC

El Senado del Congreso de la República inició el proceso para elegir a tres nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva (BCR). En total, son 12 los candidatos propuestos por seis grupos parlamentarios que competirán por ocupar los puestos que corresponde elegir al Poder Legislativo.

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