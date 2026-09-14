El Senado del Congreso de la República inició el proceso para elegir a tres nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva (BCR). En total, son 12 los candidatos propuestos por seis grupos parlamentarios que competirán por ocupar los puestos que corresponde elegir al Poder Legislativo.

La elección permitirá completar el nuevo directorio del BCR para el periodo 2026-2031. Dicho organismo está integrado por siete miembros, cuatro son designados por el Poder Ejecutivo, incluido el presidente del BCR y los otros tres son elegidos por el Senado.

Cabe precisar que el Poder Ejecutivo ya designó a sus cuatro representantes. Como se recuerda, Keiko Fujimori, ratificó a Julio Velarde como presidente del BCR para un quinto período, y mediante la Resolución Suprema N° 250-2026-PCM, designó como directores a Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.

Ahora, el Senado busca completar el directorio y las postulaciones de los profesionales interesados fueron presentadas por seis grupos parlamentarios:

Renovación Popular:

Juan José Marthans León

Buen Gobierno:

Javier Alfredo Escobal D’Angelo

José Antonio Fernández-Baca Llamosas

Santiago Francisco Roca Tavella

Fuerza Popular:

Diego Macera Poli

Oswaldo Molina Campodónico

José Ricardo Stok Capella

Juntos por el Perú:

Oscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías

Kurt Johnny Burneo Farfán

Raúl Eduardo Mauro Machuca

Ahora Nación:

Alejandro Adrían Granda Sandoval

Obras:

Gonzalo Alegría Varona

Las postulaciones de los profesionales interesados fueron presentadas por seis grupos parlamentarios.

¿Cómo será el proceso para elegir a los tres directores del BCR?

La Comisión de Procedimientos Especiales es la encargada de conducir el proceso de selección. La convocatoria fue publicada el 3 de septiembre y estableció un cronograma que contempla varias etapas antes de que la decisión llegue al Pleno.

La primera etapa corresponde a la presentación de propuestas por parte de los grupos parlamentarios, se realizó entre el 4 y 10 de septiembre, Luego, entre el 4 y 11 del mismo mes, la comisión verificó que los postulantes cumplieran con los requisitos formales. De momento, se encuentra en marcha la evaluación de trayectoria académica y profesional (del 11 al 18 de septiembre).

Posteriormente, los candidatos pasarán por una entrevista personal entre el 22 y 24 de septiembre. En esta etapa, la comisión evaluará su trayectoria personal, académica y profesional, entre otros aspectos. El proceso de evaluación concluirá con un informe final previsto para el 7 de octubre.

Cabe recalcar que la comisión no será la que elija a los tres directores. Su función será evaluar a los candidatos y presentar una propuesta al Pleno del Senado.

Una vez presentado el informe, el presidente del Senado debe convocar a una sesión del Pleno en un plazo no menor a cinco días. La elección se realizará candidato por candidato, siguiendo el orden establecido por la comisión. Para lograr ser elegido, cada postulante deberá obtener más de la mitad del número legal de miembros del Senado.