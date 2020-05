No sé si les ha pasado, pero a principios de esta pandemia seguía las cifras mundiales y nacionales de contagios con mucha expectativa, así como el debate sobre la veracidad de los datos, los modelos estadísticos y análisis adecuado de los resultados para la toma de decisiones. Hoy, esta información sigue siendo importante, pero más relevante es encontrar e implementar acciones conjuntas, que involucren a las personas, para que nuestra sociedad pueda salir adelante ante esta crisis.

El pasado 29 de mayo, el International Budget Partnership (IBP) lanzó el último estudio sobre Presupuesto Abierto, un análisis comparativo de la transparencia, la participación y control del presupuesto público nacional en 117 países. Este estudio sigue al Perú desde el año 2006 y los últimos resultados muestran avances en la transparencia presupuestaria (76 sobre 100 puntos posibles) lo que significa que existe información pública sobre el presupuesto en sus distintas fases, disponible para todos. Si embargo, el resultado en participación ciudadana en el presupuesto es deficiente (solo 26 sobre 100 puntos posibles), lo que implica que no existen aún mecanismos para involucrar a las personas en el diseño, implementación y control del gasto público.

Este último resultado es preocupante, pues en la medida que las personas no conozcan cómo se establece y ejecuta un presupuesto; no puedan dar su opinión respecto a determinado gasto o sugerir determinadas acciones; y no puedan participar en la vigilancia y control del gasto; existirá mayores incentivos para apoyar medidas populistas de gasto sin considerar que las arcas fiscales son limitadas o que se puede estar dañando la provisión de un bien público, y de hecho esto propicia también que la corrupción siga teniendo espacio.

Hoy, en el marco del COVID-19, en donde se requiere de los gobiernos e instituciones públicas acciones y asignaciones de gasto inmediatas, es imperativo que se incida en los mecanismos de transparencia, participación y control, y proteger aquellas mejoras logradas en futuros gobiernos.

En ese sentido, es destacable la publicación en la web del Ministerio de Economía y Finanzas del gasto aprobado a través de decretos de urgencia para atender las necesidades ante la pandemia, así como los esfuerzos de la Contraloría para generar grupos de vigilancia del gasto en municipios. Sin embargo, aún no vemos acciones de participación destacables y altamente demandadas, tal es el caso de la exigencia de voz y atención por parte de las comunidades nativas amazónicas o los emprendedores de la industria cultural, seriamente afectados.

La participación ciudadana, adecuadamente orientada con herramientas efectivas e inclusiva, nos permitirá construir en la dificultad y sobre todo recobrar identidad y sentido de pertenencia. Y hoy más que nunca, necesitamos sentir que juntos saldremos adelante.

