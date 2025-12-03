El 2025 viene marcando un año excepcional para la industria de espectáculos internacionales en el Perú. En ese sentido, Talma, empresa de servicios aeroportuarios en Latinoamérica, perteneciente al Grupo Sandoval, gestionó la movilización de más de 1.700.000 kilos de carga de importación y exportación especializada para producciones musicales de gran escala.

En este contexto, noviembre se consolidó como uno de los meses de mayor intensidad operativa, al concentrar más de 752,000 kilos de carga aérea destinados a las producciones de Shakira (+500,000 kilos), Guns N’ Roses (+71,000 kilos) y Dua Lipa (+181,000 kilos) en movimientos internacionales de entrada y salida del país.

Estas operaciones comprenden la movilización de escenografías, estructuras metálicas, pantallas LED, sistemas de iluminación, consolas de sonido e instrumentos musicales entre otros equipos de alto valor y sensibilidad que requieren un manejo altamente especializado.

Asimismo, estas producciones incluyeron elementos singulares asociados a cada espectáculo, como vestuario artístico, accesorios personalizados, utilería especial y componentes únicos de la puesta en escena, cuya gestión demandó un nivel adicional de control y protección durante toda la cadena logística.

Los procesos se ejecutaron bajo estrictos protocolos de seguridad, con una trazabilidad integral y en trabajo articulado con los operadores logísticos a cargo de los eventos y las aerolíneas de carga responsables del transporte aéreo, garantizando precisión y cumplimiento de los plazos establecidos.

“La logística de espectáculos internacionales exige planificación, precisión y coordinación con múltiples actores del sistema aeroportuario. Cada componente debe llegar en perfectas condiciones y dentro de los tiempos establecidos para asegurar el éxito del montaje escénico. En Talma aplicamos procesos optimizados y contamos con personal altamente capacitado, lo que nos permite garantizar operaciones seguras, de calidad y eficientes, alineadas a los más altos estándares internacionales”, señaló Carlos García-León, Gerente de la Unidad de Negocio Carga de Talma Perú.