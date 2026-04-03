De acuerdo con el medio DFSUD, Shell estaría manteniendo conversaciones avanzadas con el Gobierno de Venezuela para desarrollar cuatro grandes zonas cercanas a Trinidad y Tobago, en dos de los yacimientos de gas natural marinos más grandes del país.

La empresa energética con sede en Londres lleva años intentando sacar adelante el yacimiento de gas Dragon, de 4,2 billones de pies cúbicos en dicho país y ahora podría tomar una decisión final de inversión sobre este proyecto a finales de este año.

De acuerdo con el medio, diversas fuentes indicaron que Shell quiere ahora incluir zonas vecinas, ampliando su presencia en el país miembro de la OPEP bajo el Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Shell tiene como objetivo acceder a los tres yacimientos que, junto con Dragon, forman parte del proyecto Mariscal Sucre, de 12 pies cúbicos, situado frente a la costa oriental de Venezuela.

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Esto se suma a la zona marítima de Loran, de 7,3 pies cúbicos, que forma parte de un yacimiento transfronterizo que se extiende hasta Trinidad y Tobago, lo que supone unas reservas combinadas de unos 20 pies cúbicos.

Shell planea enviar el gas venezolano a Trinidad y Tobago para su procesamiento en gas natural licuado destinado a la exportación, lo que supone un gran impulso para su proyecto compartido Atlantic LNG.

Shell ya está desarrollando la parte de Trinidad y Tobado del yacimiento Loran-Manatee. Actualmente, la empresa británica opera la parte de Trinidad, mientras que la multinacional estadounidense Chevron tiene participaciones en dos bloques que incluyen el yacimiento Loran en el lado venezolano.

“La proximidad a Manatee convierte a Loran en una oportunidad de inversión atractiva para Shell”, señaló Shell a Reuters en una respuesta por correo electrónico el martes, confirmando su interés en las áreas adicionales.

De momento, el Ministerio de Petróleo de Venezuela, la estatal PDVS, el Ministerio de Energía de Trinidad y Tobago y Chevron no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Cabe recordar que Trinidad y Tobago y Shell han estado tratando de impulsar la producción nacional de gas y asegurar el suministro desde Venezuela, que se encuentra a solo seis millas de Trinidad en su punto más cercano.