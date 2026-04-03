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Shell planea enviar el gas venezolano a Trinidad y Tobago para su procesamiento en gas natural. Foto: GEC.
Shell planea enviar el gas venezolano a Trinidad y Tobago para su procesamiento en gas natural. Foto: GEC.
/ Krisztian Bocsi
Por Redacción EC

De acuerdo con el medio DFSUD, Shell estaría manteniendo conversaciones avanzadas con el Gobierno de Venezuela para desarrollar cuatro grandes zonas cercanas a Trinidad y Tobago, en dos de los yacimientos de gas natural marinos más grandes del país.

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