Si alquilas por Airbnb en Miraflores, San Isidro, Cusco o Arequipa, la Sunat ya podría tener tus datos: esto es lo que debes hacer

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Si alquilas por Airbnb en Miraflores, San Isidro, Cusco o Arequipa, la Sunat ya podría tener tus datos: esto es lo que debes hacerResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificó a más de 34.000 propietarios de inmuebles en el Perú que han estado generando ingresos por alquileres a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia—lo más frecuentes— sin declarar estos montos ante la autoridad tributaria.
Contenido sugerido
Contenido GEC