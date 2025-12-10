Hoy se observa un incremento en los niveles de morosidad o falta de pago de las mensualidades pactadas por los arrendatarios con los dueños de los predios. (Foto: Difusión)
Maritza Saenz
Maritza Saenz

Si alquilas por Airbnb en Miraflores, San Isidro, Cusco o Arequipa, la Sunat ya podría tener tus datos: esto es lo que debes hacer
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificó a más de 34.000 propietarios de inmuebles en el Perú que han estado generando ingresos por alquileres a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia—lo más frecuentes— sin declarar estos montos ante la autoridad tributaria.

