Durante el segundo trimestre del 2025, Siderperú, empresa de Gerdau, alcanzó ingresos brutos por S/607 millones, superando los S/595 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, logró una utilidad bruta de S/68 millones (con Margen Bruto de 11,2%). Mientras que, en su período homólogo 2024, alcanzó los S/79 millones (con Margen Bruto de 13,4%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: Gremio de Construcción de la CCL alerta falta de recursos de la ANIN y pide acción inmediata del MEF



Según lo explicado por Raúl Ugarte, CFO y Controller de Siderperú, este rendimiento en costos se vio afectado por el reinicio de operaciones tras las paradas programadas vinculadas al CAPEX plan respecto de los laminadores de barra de construcción, culminados en el primer trimestre del ejercicio.

En ese sentido, la compañía logró un Ebitda trimestral de S/70 millones (con margen Ebitda de 11,5%). En el mismo período del 2024, se registró un total de S/ 81 millones (con margen Ebitda de 13,6%). Este resultado se debe a la menor utilidad bruta mencionada en el párrafo anterior.

En el segundo trimestre del 2025, la utilidad neta alcanzó los S/36 millones (con margen neto de 5,9%), siendo una cifra menor a los S/45 millones (con margen neto de 7,6%) alcanzado en el periodo homólogo del 2024. Este resultado, a nivel de utilidad neta, se explica principalmente por una menor utilidad bruta y una reducción de otros ingresos operativos.

Finalmente, Siderperú también informó que el pasado 4 de agosto se llevó a cabo la sesión de Directorio en la cual se aprobó la distribución de la Prima de Capital entre sus accionistas.