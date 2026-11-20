Siderperu se llevó el Gran Premio de la edición número 30 de Creatividad Empresarial, reconocimiento organizado por la UPC, con una iniciativa que pone la innovación al servicio de las personas: transforma armas de fuego decomisadas en juegos infantiles y espacios recreativos. La empresa ganó también en la categoría Salud y Bienestar por su propuesta IA para la Prevención de Riesgos ErgonómicosIA para la Prevención de Riesgos Ergonómicos, que utiliza inteligencia artificial para prevenir lesiones osteomusculares en sus trabajadores, logrando reducir drásticamente los días perdidos por este tipo de afecciones.

¿Cómo funcionan estos proyectos y qué resultados han alcanzado? El Comercio conversó con Samantha Meyer (SM), gerente de Comunicación Externa y Asuntos Institucionales, y Roberto Cerquén (RC), jefe de Salud Ocupacional de Siderperú, para conocer los alcances de ambas iniciativas.

¿Cómo se sienten al haber obtenido dos reconocimientos y, además, el Gran Premio?

SM: El sentir es de mucha emoción, de mucha humildad también, porque no lo esperábamos, y de mucha responsabilidad porque representamos no a las tres personas que vinimos [a la gala], sino a toda una empresa con muchos trabajadores que hacen cosas maravillosas en todos los proyectos que han visto el día de hoy.

Uno de los proyectos reconocidos es Fuego por Juego, que tiene un fuerte impacto social. ¿En qué consiste esta iniciativa?

SM: Es un proyecto en el cual nosotros fundimos armas de fuego decomisadas. Algunas de estas armas fueron utilizadas en actos delictivos o dadas de baja, y las fundimos en nuestra planta de Chimbote para transformarlas en parques y minigimnasios hechos de acero para los niños, jóvenes y familias, entregándolos en zonas vulnerables con alto índice de inseguridad ciudadana o inseguridad juvenil.

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Es un trabajo donde participan varios actores.

SM: Sí, funciona porque tiene aliados importantísimos: Sucamec, la Policía Nacional, Barrio Seguro y Siderperú como empresa privada. Es un proyecto de articulación en el que ellos recolectan las armas, nosotros las fundimos y entregamos el parque; Barrio Seguro indica el lugar óptimo para la entrega. También estamos evaluando incorporar a un nuevo actor el próximo año.

¿Cuál es el alcance hasta el momento?

SM: Es un trabajo colaborativo que opera desde el 2013. A la fecha hemos fundido más de 110.000 armas y beneficiado a más de 65.000 personas en Lima, Callao y Chimbote, con la meta de abarcar a todo el Perú.

¿Cuáles son las metas de crecimiento de Fuego por Juego y qué nuevas iniciativas evalúan incorporar al proyecto?

SM: Queremos crecer en zonas, llegar a más lugares de Lima, Chimbote y Callao, así como a otras provincias y distritos. También estamos evaluando la posibilidad de no solo entregar juegos, aprovechando la versatilidad del acero. Evaluamos entregar algún otro objeto o herramienta de utilidad hecho de acero para el próximo año, con un giro distinto, pero de gran beneficio para la sociedad y la niñez.

¿Qué características tienen los barrios a donde llegan los juegos?

SM: Estas zonas, que son identificadas por Barrio Seguro, tienen un alto índice de inseguridad ciudadana y las familias no cuentan con espacios recreativos en muchos kilómetros a la redonda. Hay madres que debían caminar varios kilómetros para llevar a sus hijos a un parque. Por lo general, se seleccionan zonas donde hay colegios cercanos y una alta densidad de familias.

La iniciativa implica una colaboración, pero también una inversión por parte de la empresa. ¿A cuánto asciende el monto destinado a este proyecto?

SM: No podemos compartir un monto específico, pero confirmo que la cantidad de armas que fundimos no equivale directamente al acero que entregamos; para parques de gran envergadura la empresa aporta un adicional. Damos más de lo que recibimos para lograr un mayor beneficio social. Lo interesante de esto es que siempre hay recaudación y fundición de armas, lo que da continuidad al proyecto.

Otra de las iniciativas que fue reconocida esta noche en la categoría Salud y Bienestar es IA para la Prevención de Riesgos Ergonómicos; han utilizado inteligencia artificial para prevenir lesiones en sus colaboradores. Se identifica si los trabajadores tienen o no una buena postura, por ejemplo. ¿Cómo se apoyan de esta tecnología?

RC: El proyecto consiste en utilizar herramientas de inteligencia artificial para evaluar riesgos a la salud de las personas, principalmente riesgos con probabilidad de lesión de músculos o articulaciones.

¿Cómo aplican esta herramienta en la empresa y qué ventajas ofrece frente a una evaluación ergonómica tradicional?

RC: Usamos un sistema de visión artificial e inteligencia artificial que predice la probabilidad de daño. En lugar de la evaluación tradicional —que nos tomaba unas 3 horas por evaluación—, ahora toma menos de 15 minutos. La interacción se enriquece con otros colaboradores (trabajadores, jefes de proyecto, ingenieros de mejora, gerentes de planta), formando grupos de trabajo y grupos Kaizen para maquetar un producto mínimo viable, reevaluar y, si el riesgo disminuye, implementar la modificación final en los equipos o maquinarias.

¿Qué resultados han obtenido en la reducción de lesiones y días perdidos por descanso médico desde la implementación de esta herramienta?

RC: Pasamos de tener 3.600 días perdidos por lesiones osteomusculares en el 2024 a cero este año. Y, de aproximadamente 3.000 días perdidos en ese mismo año por personas que retornaban de descanso médico con restricciones laborales de carga, bajamos a 228 días este año. Esto representa un descenso cercano al 90% en lesiones sustentadas.

¿Qué herramienta de inteligencia artificial utilizan para realizar estas evaluaciones?

RC: Es una herramienta comercial llamada Kinebot, de una empresa brasilera que nos brinda capacitación, soporte y acompañamiento desde hace dos o tres años.

¿A qué nivel de implementación dentro de la compañía se encuentran?

RC: Está implementada en toda la compañía en sus cuatro áreas principales: acería, laminación, tubos y en la cadena de suministro y distribución. En las áreas administrativas u oficinas aún no la aplicamos para priorizar operaciones de mayor riesgo, pero planeamos ampliar el espectro hacia el sector administrativo.