Siete de cada 10 peruanos dará al menos un regalo por Navidad, pero el nivel de gasto es acotado: ¿por qué y a cuánto asciende?

La situación económica de los peruanos mostró una mejora en el 2025. Sin embargo, el consumo continúa siendo prudente y planificado de cara a la campaña navideña. Según el Estudio de compras navideñas 2025 de Deloitte, siete de cada 10 consumidores planea realizar al menos un regalo durante estas fiestas.

De acuerdo al estudio, el gasto promedio se mantiene en niveles similares a los de 2024, aunque se observa un aumento en el número de personas dispuestas a alcanzar el tope máximo de gasto previsto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Este cambio responde a una mejor percepción de la situación económica actual: poco más del 70% de los encuestados considera que su economía está igual, mejor o mucho mejor que en 2024. En ese contexto, de cada 10 consumidores que realizarán compras navideñas, cinco mantendrán un nivel de gasto similar al del año pasado y tres incrementarán su presupuesto. El resto reducirá sus compras, principalmente para priorizar el ahorro, el pago de deudas o por una mayor cautela ante la incertidumbre económica y laboral.

“Aumentaron las personas que nos dicen que se sienten algo mejor respecto a su situación económica, pasando de 26% a 35%. También subió ligeramente el grupo que se siente igual, lo que implica que disminuyó el número de personas que se sienten peor que el año pasado”, comenta Claudia Lesseur, socia de la industria de Consumo de Deloitte Spanish Latin America.

¿Cuánto gastarán en sus regalos?

La mejora en la percepción económica se traduce en una mayor intención de regalar. Mientras que en 2024 el 35% de los encuestados planeaba entregar entre cuatro y cinco obsequios, este año la cifra aumentó a 39%. En tanto, el 28% prevé regalar entre uno y tres presentes.

Asimismo, crece el número de consumidores que optará por regalos de mayor valor. Si bien el 28% mantendrá un gasto por regalo de entre US$16 y US$45 —el mismo nivel registrado en 2024—, el grupo que destinará entre US$51 y US$100 se duplicó, pasando de 10% el año pasado a 20% este 2025.

Si bien el 28% mantendrá un gasto por regalo de entre US$16 y US$45 —el mismo nivel registrado en 2024—, el grupo que destinará entre US$51 y US$100 se duplicó, pasando de 10% el año pasado a 20% este 2025.

“Existe consistencia entre la percepción económica y el gasto. Aumenta la proporción de personas que señala que gastará lo mismo que el año pasado, de 47% a 51%, y también crece el grupo que afirma que gastará más, de 22% a 26%. En paralelo, disminuyen quienes planean gastar menos, de 31% a 23%”, añade Lesseur.

En la misma línea, un estudio de Global Research Marketing (GRM), en alianza con VPG Venta Profesional Group, coincide en un gasto promedio de S/480 (alrededor de US$141). Según este informe, el 57% de los encuestados tiene previsto regalar entre uno y tres obsequios, el 21% entre cuatro y cinco, mientras que un grupo menor podría llegar hasta los 13 regalos.

Mayor cautela y planificación

Una característica central de la campaña navideña —destaca Deloitte— es la cautela y la planificación del consumo. En un contexto de recuperación tras años económicamente retadores, los consumidores optan por informarse más y buscar mejores ofertas mediante compras anticipadas. Así, la primera semana de diciembre concentra la mayor parte de las adquisiciones, con un aumento de participación del 32% al 43%. En contraste, Black Friday pierde ligeramente relevancia, mientras que la segunda semana de diciembre se mantiene estable.

Asimismo, Deloitte identifica al consumidor peruano como el más informado de la región: el 90% investiga antes de realizar una compra y lo hace a través de múltiples canales, como marketplaces, retailers omnicanal, sitios oficiales de marca y redes sociales, especialmente TikTok.

Este mayor nivel de información y planificación se traduce en un manejo más cuidadoso del presupuesto, incluso en un escenario de mayor liquidez temporal.

En esa línea, Global Research Marketing (GRM) llega a conclusiones similares. “El hecho de que la mayoría de consumidores proyecte un gasto similar al del año anterior, aun considerando una mayor liquidez puntual por el retiro de aportes de la AFP, responde a un comportamiento de consumo prudente. Estos recursos no se perciben como ingresos recurrentes, sino como fondos extraordinarios que muchos hogares priorizan para el ahorro, el pago de deudas, contingencias o gastos estructurales, más que para un mayor consumo discrecional”, señala Giuliana Reyna, CEO de la consultora.