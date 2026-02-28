En 2025, el empleo formal creció a su mayor ritmo en más de una década y los ingresos por primera vez superaron su nivel prepandemia. Sin embargo, la recuperación ha sido desigual: el empleo juvenil se ha reducido en cerca de 370 mil puestos de trabajo frente al 2019, según estima el IPE. Además, persiste la alta informalidad: 7 de cada 10 trabajadores del sector privado están en microempresas, casi todos informales, lo que implica bajos niveles de productividad y limita el crecimiento económico. En ese contexto, el IPE revisó los planes de gobierno de los partidos político*y sus propuestas orientadas a la formalización y promoción del empleo.

Propuestas y riesgos

De los 35 planes, 25 proponen incentivos para la formalización, principalmente mediante la reducción de impuestos para las MYPE y subsidios condicionados a la creación de empleos formales o a la capacitación de trabajadores. Son 23 los planes que priorizan la simplificación administrativa mediante ventanillas únicas digitales que integren trámites como el registro de la empresa, obtención del RUC y licencias municipales, entre otros. Luego, hay 16 planes que proponen simplificar los regímenes tributarios, con la creación de un régimen único o la eliminación de alguno de los esquemas especiales vigentes. Asimismo, seis partidos plantean asesoramiento, como acompañamiento contable gratuito, para la formalización de MYPE.

En tanto, pese a la caída del empleo en los jóvenes, quienes enfrentan una mayor probabilidad de caer en la informalidad y el desempleo, hay 14 partidos* sin medidas orientadas a este grupo. Entre los que sí incluyen alguna propuesta, 11 plantean programas de empleo temporal, en su mayoría en el sector público. Por otro lado, solo 15 partidos se enfocan en la formación de los jóvenes, a través de becas, programas de capacitación o modelos de educación dual con aprendizaje práctico en empresas. Cabe precisar que varios planes contemplan más de un tipo de medida.

Finalmente, cuatro partidos no presentan medidas concretas para promover la formalización laboral e, incluso, plantean propuestas que generarán mayor rigidez o incertidumbre regulatoria. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores se opone a la tercerización en servicios públicos y propone una nueva Ley General del Trabajo y una Ley de Carrera Pública, sin precisar su contenido. Perú Libre plantea una nueva Ley General del Trabajo orientada a restituir derechos laborales que considera recortados, pero sin precisar sus alcances. Por su parte, Juntos por el Perú propone una nueva Constitución que elimine regímenes laborales y tributarios que, según el plan, favorecen a grandes empresas, sin especificar mayor detalle.

Barreras a la formalización

Avanzar en una agenda de formalización requiere un mercado laboral más competitivo en el que se eliminen las barreras para la generación de empleos de calidad. Uno de los principales desincentivos a la contratación formal son los elevados sobrecostos. El Perú registra los mayores costos laborales no salariales en la región: según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos representan el 72% del salario formal promedio, muy por encima de la media regional (51%). Ello se explica principalmente por los elevados pagos de indemnizaciones por despido y de gratificaciones, que más que duplican lo observado en Chile y Colombia. Solo siete planes consideran explícitamente reducir los costos no salariales, aunque en su mayoría de manera temporal.

El salario mínimo (RMV) también incide en el costo de contratación: uno muy elevado resulta inviable, sobre todo para las MYPE, incentivando la contratación informal. En un contexto en que 13 de los 15 incrementos a la RMV desde el 2000 se dieron a causa de factores políticos, resalta que cuatro planes planteen aumentos discrecionales: Cooperación Popular, Fuerza y Libertad, Juntos por el Perú y Venceremos. Mientras, solo cinco partidos proponen la creación de mecanismos técnicos para su actualización periódica.

Finalmente, hay 13 planes con metas de creación de empleo, pero siete de estas implicarían más que duplicar el ritmo de creación de empleo formal de la última década (146 mil puestos por año). Si no vienen acompañadas de una agenda de formalización seria, cualquier meta quedará solo en el papel.

*Partidos que no cuentan con planes para empleo juvenil.

APP

Cooperación Popular

Fe en el Perú

Libertad Popular

Obras

País para Todos

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)

Partido Patriótico del Perú

Partido Unido Perú

Perú Libre

PRIN

Renovación Popular

Salvemos al Perú

Sí Creo