Conforme a los criterios de Saber más

Hoy, la sesión de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República se paralizó por cerca de dos horas antes de que iniciara el debate del dictamen recaído del Proyecto de Ley (PL) que propone la delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo pueda legislar por 120 días en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.





Al retorno, Silvia Monteza, presidenta de la comisión y parlamentaria de Acción Popular, levantó la sesión, señalando que se había reunido con representantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. La conclusión de dicho encuentro fue que ambos grupos de trabajo desarrollarían un dictamen conjunto. Monteza detalla dicho encuentro para El Comercio.

—¿Por qué se levantó la sesión antes del debate?

Se dio un cuarto intermedio porque queríamos afinar algunas cosas que no estaban claras. En ese transcurso la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, solicitó reunirse con nosotros para pedirnos tener una reunión conjunta y emitir un solo dictamen. Nos reunimos también con un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que estuvo en ese momento. Dijimos que efectivamente íbamos a levantar la sesión para hacer un solo dictamen del pedido de facultades que vaya fortalecido al Pleno y que no tenga problemas para ser aprobado.

—¿Qué se trató en la reunión con la congresista Juárez?

El problema han sido las facultades mineras. Ellos no le están dando facultades y nosotros sí las vemos viables. Ese es el tema en el que no nos hemos puesto de acuerdo. Por eso decidimos levantar la sesión para reunirnos el día lunes, para reunirnos con los técnicos de Constitución y Economía, además de los del MEF, para que ellos puedan explicar. Para la señora Patricia no estaba claro, no sabía el porcentaje que se iba a aumentar. Por eso el lunes vamos a tener una reunión con las dos comisiones.

—¿El incremento del impuesto a las mineras fue el único punto en el que la congresista Juárez mostró oposición sobre el pedido de facultades?

Ella está en desacuerdo total y no quiere dar facultades en lo que es minería. Hemos querido ser democráticos y seguir dialogando.

—¿Esta reunión con los técnicos será privada?

Es una reunión técnica y privada, una reunión de asesores.

—¿Se espera llegar a un acuerdo y tener una sesión conjunta de ambas comisiones? ¿Cuándo se daría?

De acuerdo a todo lo que se pueda llegar el día lunes, vamos a ver qué día se va a hacer, pero no hemos puesto fecha todavía.

—¿Se dará sí o sí la próxima semana?

Podría pasar en el transcurso de la próxima semana.

—Durante la comisión usted indicó que no todos los puntos del pedido de facultades solicitados por el Ejecutivo habían sido aceptados por su equipo técnico. ¿Qué puntos descartaron?

La inafectación del IGV a los seguros, los impuestos municipales y los impuestos de primera y segunda categoría.

—Precisamente una de las polémicas que hubo alrededor del pedido de facultades del Ejecutivo fue la falta de claridad en cómo se daría el incremento de impuesto a la renta de primera y segunda categoría. ¿Por qué la comisión está en contra de darle las facultades de realizar esa medida?

No [lo] creemos conveniente porque no estaba muy claro, no lo habían desarrollado bien en el MEF y no sabemos cuánto es lo que iba a recaudar. Entonces decidimos no darle las facultades.

—¿Comentó dicha oposición al funcionario del MEF presente en la reunión con la congresista Juárez?

Solo hemos conversado con uno al momento de la reunión e indicó que lo iba a transmitir al ministerio.

VIDEO RECOMENDADO

null null