Mañana, 26 de mayo, inicia el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, evento emblemático organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que tendrá lugar hasta el 28 de mayo en el Hotel JW Marriott de Lima.

La ceremonia de apertura contará con la participación de Diego Ortega, presidente del Comité Ejecutivo del XVI Simposio, y será oficialmente inaugurada por el Canciller de la República, Carlos Pareja Ríos.

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“El país necesita discutir las políticas públicas sobre minería con seriedad, evidencia y sentido de responsabilidad. El XVI Simposio busca aportar una mirada técnica y de largo plazo sobre el rol de la minería formal como motor de desarrollo, inversión y oportunidades para el Perú, en el contexto internacional que requiere más minerales “, señaló Diego Ortega, presidente del Comité Ejecutivo del XVI Simposio.

Esta edición se desarrolla en un momento relevante para el país: el Perú se encamina hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En ese contexto, el XVI Simposio busca contribuir a que los debates se sustenten en información técnica, evidencia y una comprensión real del impacto económico, social y ambiental de la actividad minera moderna.

Uno de los momentos centrales será la conferencia magistral de Dambisa Moyo, economista internacional especializada en macroeconomía y globalización, quien abordará el tema “Un país de oportunidades: cómo transformar recursos en progreso”.

Su intervención permitirá analizar, desde una mirada global, cómo los países ricos en recursos naturales pueden convertir ese potencial en crecimiento, competitividad, inversión y desarrollo sostenible. Posteriormente, la especialista participará en un diálogo con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) y Carolina Trivelli, integrante del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, la agenda incluye temas clave como economía global, políticas públicas, inversión, sistema eléctrico, transición energética, IA, exploración, financiamiento, sostenibilidad, gestión social, derechos humanos y competitividad. Destacan las mesas sobre minería mundial, política pública, producción e inversiones, sostenibilidad y transición energética, confiabilidad eléctrica, talento e inclusión, tecnología e innovación, minerales críticos, exploración y financiamiento.

También participarán líderes nacionales y regionales del sector. En el frente empresarial, la mesa Ejecutivos Globales de la Minería: Estrategia, Mercados y Perspectivas, será moderada por Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, debatirá retos de inversión y competitividad. En este bloque participarán Ruben Fernandes (Anglo American), Andrea Vaccari (Freeport Mc-MoRan Inc.), Gong Yu, (China Minmetals), Isaac Franklin Unkind (Mining Corporation) y Juan Pablo Garrido, (Rio Tinto).

Mientras que el bloque “Minería peruana: estrategias para potenciar la producción y las inversiones” participarán los CEOs locales Víctor Gobitz (Quilla Resources), Raúl Jacob (Southern Peru Copper Corporation), Juan Luis Kruger (Minsur) y Pablo Carvallo (Glencore).

Por otro lado, el XVI Simposio incorporará una mirada multisectorial sobre tecnología e innovación, con la participación de Google y representantes de sectores como turismo, agroindustria y construcción, a fin de analizar cómo la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales pueden impulsar la productividad, la competitividad y la toma de decisiones en distintos sectores económicos.

Otro bloque relevante será “América Latina en el marco de la competencia global por los minerales críticos”, que abordará el nuevo escenario geopolítico y los desafíos que enfrenta la región para atraer inversión y posicionarse como proveedor confiable de minerales estratégicos. Este espacio contará con la participación de Paul Mitchell, de EY Global, y será conducido por Juan Carlos Guajardo, de Plusmining.

Cabe precisar que el bloque financiero contará con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), junto con representantes de la banca nacional e internacional, en un diálogo sobre las condiciones financieras y macroeconómicas necesarias para sostener el crecimiento del país y viabilizar nuevas inversiones.