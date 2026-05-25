Resumen

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Esta edición se desarrolla en un momento relevante para el país: el Perú se encamina hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: GEC.
Esta edición se desarrolla en un momento relevante para el país: el Perú se encamina hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mañana, 26 de mayo, inicia el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, evento emblemático organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que tendrá lugar hasta el 28 de mayo en el Hotel JW Marriott de Lima.

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