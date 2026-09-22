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Resumen

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El Perú vuelve a enfrentar un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte, que ya muestra impactos significativos en la economía y que tendría como escenario más probable alcanzar una magnitud extraordinaria hacia el verano. (Foto: GEC)
El Perú vuelve a enfrentar un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte, que ya muestra impactos significativos en la economía y que tendría como escenario más probable alcanzar una magnitud extraordinaria hacia el verano. (Foto: GEC)
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Por Apoyo Consultoría

El Perú vuelve a enfrentar un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte, que ya muestra impactos significativos en la economía y que tendría como escenario más probable alcanzar una magnitud extraordinaria hacia el verano. Uno de sus efectos más severos son las lluvias intensas en la costa norte y centro, que dejan daños extendidos a su paso. Para las familias, la vivienda es el primer punto de exposición y también uno de los más vulnerables. El Niño Costero de 2017, que fue de magnitud moderada, afectó a más de 380 mil viviendas. A estos eventos climáticos, cada vez más frecuentes, se suma un riesgo sísmico siempre latente. Solo en Lima Metropolitana, el 70% de la población vive en viviendas que, ante un terremoto severo, sufrirían desde daños moderados —reparaciones equivalentes a entre 30% y 60% del valor del inmueble— hasta el colapso.

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