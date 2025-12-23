Mediante un comunicado, José Luis Saavedra Távara, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú lamentó las recientes declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles sobre dificultades para acceder a “información real” de la petrolera estatal y a que los requerimientos “se demoran o no se entregan completos”.

MÁS INFORMACIÓN: Elba Rojas Álvarez es designada como nueva presidenta del directorio de Petro-Perú

Távara señaló que las afirmaciones difundidas por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no se ajustan con lo que hoy está en marcha. “Tenemos todavía dificultad de acceso de información real de Petro-Perú. Es lamentable decir que porque se pide información, se demoran o no te dicen todo completo”, fueron las declaraciones de Miralles en RPP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El STAPP, precisa que, desde la asunción del nuevo Directorio, el MEF designó un equipo de trabajo que viene coordinando de manera permanente con un Equipo Técnico de la Gerencia Corporativa Finanzas de Petro-Perú, atendiendo solicitudes, absolviendo consultas y entregando información y sustentos técnicos dentro de los canales institucionales correspondientes. En esa línea, las afirmaciones difundidas públicamente no se ajustan a la dinámica de coordinación que hoy está en marcha”, se lee en el comunicado.

Reiteraron que Petro-Perú atraviesa un momento en el que cada mensaje público debe emitirse con prudencia y sentido de responsabilidad.

“Recordamos que Petro-Perú atraviesa un momento en el que cada mensaje público debe emitirse con rigurosidad, prudencia y sentido de responsabilidad, porque declaraciones que sugieren opacidad o falta de información, sin precisar formalmente qué requerimientos estarían pendientes, erosionan la credibilidad, incrementan la incertidumbre y afectan la confianza de proveedores, financistas, trabajadores y ciudadanía”, agregaron.

PUEDES VER: MTC no descarta revisar la tarifa de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez: esto es lo que se sabe

En ese sentido, el STAPP exhortó a que cualquier observación del MEF se tramite con precisión y trazabilidad: indicación del requerimiento, área destinataria, fecha, plazo y estado de atención, y de existir brechas, corresponden corregirlas con medidas concretas, y con transparencia verificable.

Finalmente, reiteraron su disposición a respaldar toda iniciativa que contribuya a la estabilidad financiera, la buena gobernanza y la sostenibilidad de Petro-Perú.