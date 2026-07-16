El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú - Petro-Perú S.A. (STAPP) reafirmó que el fortalecimiento institucional de Petro-Perú representa una oportunidad para consolidar una empresa más eficiente, transparente y competitiva, sustentada en principios de buen gobierno corporativo, una gestión profesional y el respeto a los derechos de sus trabajadores.

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El gremio señaló que el éxito de cualquier proceso de reorganización depende de que las decisiones estratégicas respondan a criterios técnicos y de largo plazo, promoviendo una organización integrada que aproveche la experiencia de su capital humano y fortalezca la confianza de todos los grupos de interés.

En ese marco, el STAPP precisó que la recuperación de Petro-perú no pasa por un proceso de privatización de la empresa, alternativa con la que el gremio no coincide, sino por una reestructuración institucional seria, integración y cohesión de la Cadena de Valor, acompañada del fortalecimiento de su gobernanza, la consolidación de un buen gobierno corporativo y una gestión profesional, transparente e independiente, que permita mejorar su desempeño operativo y financiero, preservando su rol estratégico para el país.

En ese contexto, el STAPP reiteró su respaldo a las acciones orientadas a fortalecer la gobernanza de Petro-Perú mediante mayores estándares de transparencia, auditoría, eficiencia operativa y rendición de cuentas.

Asimismo, consideró importante que los procedimientos internos que se desarrollen deben realizarse en estricto apego al marco legal y al debido proceso, garantizando la objetividad, la imparcialidad y el derecho de defensa de los derechos de los trabajadores. El Sindicato sostuvo que estos principios constituyen una base fundamental para fortalecer el clima organizacional y generar confianza durante la implementación de los cambios que requiere la empresa.

En esa línea, informó que ha trasladado algunas observaciones relacionadas con procedimientos disciplinarios a las instancias correspondientes, con el propósito de que puedan ser evaluadas dentro de los canales institucionales previstos por la normativa vigente.

Por otro lado, el STAPP destacó que la sostenibilidad de Petro-Perú requiere avanzar hacia una estructura organizacional moderna e integrada, liderada por profesionales con experiencia, competencias técnicas e independencia en la toma de decisiones.

El Sindicato recordó además que, bajo una administración reciente, se presentó al Directorio de Petro-Perú un plan de optimización y reorganización de la estructura de personal, el cual no contemplaba despidos, sino medidas progresivas de racionalización administrativa, ordenamiento interno y eficiencia organizacional.

En ese sentido, el STAPP considera importante que cualquier proceso de reorganización se implemente con criterios técnicos, transparencia, respeto estricto del marco legal y pleno resguardo de los derechos de los trabajadores, descartando cualquier medida arbitraria o lesiva contra el personal.

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petro-Perú S.A. (STAPP) reafirmó su disposición a contribuir, desde el diálogo y la participación responsable, a la construcción de un Petro-Perú moderno, eficiente y sostenible.