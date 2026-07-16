El STAPP considera importante que cualquier proceso de reorganización se implemente con criterios técnicos, transparencia, respeto estricto del marco legal y pleno resguardo de los derechos de los trabajadores. Foto: GEC.
El STAPP considera importante que cualquier proceso de reorganización se implemente con criterios técnicos, transparencia, respeto estricto del marco legal y pleno resguardo de los derechos de los trabajadores. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú - Petro-Perú S.A. (STAPP) reafirmó que el fortalecimiento institucional de Petro-Perú representa una oportunidad para consolidar una empresa más eficiente, transparente y competitiva, sustentada en principios de buen gobierno corporativo, una gestión profesional y el respeto a los derechos de sus trabajadores.

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