De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2026 se han registrado más de 600 sismos en el país. Foto: GEC.
De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2026 se han registrado más de 600 sismos en el país. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2026 se han registrado más de 600 sismos en el país, y el presidente del organismo, Hernando Tavera, ha advertido que Lima podría enfrentar un terremoto de magnitud 8.8 por el llamado silencio sísmico en la costa central.

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