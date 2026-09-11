De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en lo que va del 2026 se han registrado más de 600 sismos en el país, y el presidente del organismo, Hernando Tavera, ha advertido que Lima podría enfrentar un terremoto de magnitud 8.8 por el llamado silencio sísmico en la costa central.

“Un sismo no distingue entre casa propia, departamento en edificio o vivienda alquilada, pero los seguros sí. Saber exactamente qué cubre tu póliza, qué queda excluido y cómo interactúan las coberturas cuando se trata de un edificio compartido es fundamental para no llevarse sorpresas cuando más se necesita el respaldo. También debes asegurar que el monto asegurado coincida con el valor de tu propiedad”, señaló Andrés Uribe, director adjunto de la Unidad de Negocio de Vida de Mapfre Perú.

Por ello, el especialista de Mapfre comparte las cinco claves para entender qué cubre y qué no cubre un seguro contratado con cobertura frente a eventos naturales, si, por ejemplo, ocurriera el colapso de una vivienda.

De acuerdo con Uribe, el Seguro de Hogar contratado sobre el continente cubre la reconstrucción o reparación de paredes, techos, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y elementos fijos de la vivienda. Si la casa o departamento colapsa parcial o totalmente por un sismo, la aseguradora indemnizará según el valor asegurado declarado en la póliza, por lo que es fundamental que ese monto refleje el costo real de reconstrucción del inmueble.

Respecto a qué cubre el seguro del contenido, detalló que el contenido protege muebles, electrodomésticos, ropa, equipos electrónicos y objetos personales que quedan destruidos o dañados por el colapso. Esta cobertura es independiente del seguro de estructura y debe contratarse por separado. Sin ella, incluso si la vivienda es reconstruida, la familia asume por su cuenta la pérdida de todo lo que había dentro.

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Cuando el colapso ocurre en un edificio, entra en juego el seguro colectivo del inmueble, contratado por la junta de propietarios, que cubre las zonas comunes y la estructura del edificio. Sin embargo, ese seguro no cubre el interior de cada departamento ni los bienes personales. Cada propietario debe contar con su propia póliza de hogar para proteger su unidad y su contenido, complementando la cobertura colectiva.

Uribe precisó que si se adquirió una casa o departamento bajo un crédito hipotecario y el titular del crédito fallece o queda con invalidez total y permanente como consecuencia del sismo, el seguro de desgravamen cancela la deuda pendiente del crédito hipotecario. Esto evita que la familia herede la obligación financiera del inmueble junto con la pérdida, un aspecto que muchas veces se pasa por alto pero que resulta decisivo en un evento catastrófico.

El pago lo recibe la entidad financiera, por lo que si el valor de tu propiedad es superior al del valor del crédito debes buscar contratar una póliza adicional para no perder el capital invertido en el inmueble. El Seguro de Desgravamen normalmente cubre solo la estructura y no el contenido de la vivienda. El Seguro de Vida Endosado normalmente tiene una cobertura preestablecida y constante, por lo que al pagar el capital al banco te empieza a dar cobertura a ti.

El especialista remarcó que lo más importante es encontrar un seguro que cubra tanto la estructura como el contenido del inmueble, y que incluya protección frente a sismos, terremotos y maremotos. Asimismo, validar que el monto asegurado refleje el costo real de reconstrucción y revisar las Condiciones Generales con el asesor es lo que garantiza que la protección funcione como se espera al momento del siniestro.

“Ante un sismo que destruye una vivienda, la prioridad es la seguridad de la familia, pero inmediatamente después hay que actuar rápido con el seguro. Documentar los daños con fotos y videos, guardar los recibos de gastos de emergencia y contactar a la aseguradora en las primeras 24 a 48 horas es lo que permite iniciar la reconstrucción sin demoras”, indicó Uribe de Mapfre Perú.