Sky Airline y Turkish Airlines, miembro de Star Alliance y la aerolínea que vuela a más países en el mundo, anunciaron la firma de un acuerdo interlínea que ampliará significativamente las opciones de conectividad para los pasajeros de ambas aerolíneas entre Sudamérica, Europa, Asia y África.

El acuerdo permitirá que Turkish Airlines comercialice itinerarios combinados que incluyan tramos operados por Sky Airline, posibilitando que pasajeros que llegan desde Estambul y desde la extensa red internacional de Turkish Airlines, puedan conectar sin problemas con destinos en Perú y Chile.

“Con este nuevo acuerdo interlínea, seguimos fortaleciendo la conectividad regional al ampliar las opciones de viaje desde Sudamérica hacia el mundo a través de uno de los principales hubs globales, Estambul, donde Turkish Airlines opera vuelos hacia diversos puntos de conexión compartidos con SKY, incluyendo Lima. Esta alianza aumentará las alternativas de viaje y acercará a más pasajeros internacionales a los destinos que servimos en Perú, Chile y en toda la región”, señaló Julio Solar, Gerente de Rutas y Alianzas de Sky.

Una de las principales ventajas de este acuerdo es el check-in único para itinerarios combinados, lo que permitirá a los pasajeros recibir todas sus tarjetas de embarque desde el inicio del viaje, simplificando considerablemente su experiencia.

El acuerdo ofrecerá opciones de conectividad hacia Perú, particularmente a través de las rutas São Paulo – Lima y Buenos Aires – Lima, con la posibilidad de continuar hacia otros destinos dentro del país como Cusco y Arequipa, entre otros.

A su vez, los pasajeros que compren boletos con Turkish Airlines desde Perú o Chile podrán viajar a Estambul y conectar con su extensa red de destinos en seis continentes.