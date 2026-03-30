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SKY Airline amplía su red de conexiones internacionales mediante acuerdos con aerolíneas globales. (Foto: Sky Airline)
SKY Airline amplía su red de conexiones internacionales mediante acuerdos con aerolíneas globales. (Foto: Sky Airline)
Por Redacción EC

Sky Airline y Turkish Airlines, miembro de Star Alliance y la aerolínea que vuela a más países en el mundo, anunciaron la firma de un acuerdo interlínea que ampliará significativamente las opciones de conectividad para los pasajeros de ambas aerolíneas entre Sudamérica, Europa, Asia y África.

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