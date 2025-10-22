¿Sky cerrará más rutas internacionales por tarifa de conexión en el Jorge Chávez?: “Queremos que haya un acuerdo, estamos en los penales”

Durante el ALTA Leaders Forum, el evento más importante del sector aéreo para Latinoamérica y el Caribe, conversamos con José Raúl Vargas, gerente general de Sky Perú, aerolínea que la semana pasada anunció el cierre de la ruta Lima- Cancún, por varios factores que “serían agravados por la entrada en vigencia de la TUUA de transferencia para pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez”. Al respecto, el ejecutivo detalla si habrá más, los efectos de este cobro en sus planes y cómo han sido las primeras conversaciones con el MTC sobre este tema.

¿Cuál es el impacto inmediato respecto a la TUUA de conexión internacional? ¿Hay la posibilidad de que se cancelen nuevas rutas?

En la medida de que se mantenga esta tasa- que nosotros tenemos la expectativa que se elimine o, en el peor de los casos, que se postergue o se reduzca- definitivamente va a haber un impacto que va a ser la desviación de pasajeros para otros hub. La razón de ser de cualquier hub es tener pasajeros en conexión. Y el pasajero es super sensible al precio.

Hoy aeropuertos que tienen un mejor servicio que el Jorge Chávez. Entonces, ¿qué incentivo tiene un turista extranjero como un argentino, por ejemplo, de pasar por Lima o Panamá? Si Panamá es más barato y tiene un tiempo más corto de conexión. Claramente sí puede haber una afectación porque muchos de los destinos hacia el norte se sustentan por pasajeros en conexión. Es lamentable la posición del concesionario. Uno puede entender sus intereses económicos, pero va a haber una afectación a la industria si se mantiene.

¿Para Sky cuál será esa afectación? ¿Habrá otro recorte de rutas de manera definitiva aparte de Lima-Cancún?

Por ahora la decisión ha sido esa. El tema de esta TUUA de transferencia para pasajeros en conexión no ha sido algo coyuntural, venimos conversando desde hace meses que habría un impacto. Y en la decisión que comunicamos (de las cancelaciones de rutas), entre otras condiciones, esta fue la gota que rebalsó el vaso. El caso de Cancún lo sabemos, el tema de la visa a México para peruanos, el sargazo, la seguridad redujeron demanda. Entonces llega un momento que el mercado va buscando por dónde ir, cuál (ruta) es la más barata y lo más segura.

Desde el concesionario mencionaron que estas cancelaciones son una forma de presión por parte de las aerolíneas y que no les sorprendería que haya más cancelaciones de rutas.

Es su opinión, habrá que respetarla. Nosotros tenemos nuestra posición. En nuestro caso, recortamos Cancún pero reforzamos Miami. Entonces hay que revisar ruta a ruta a fin de cuentas.

Tenemos una relación de rutas y siempre hay una siguiente ruta más rentable, por así decirlo. Permanentemente esas evaluaciones de tráfico, de oferta, de demanda, competencia, etcétera, se van analizando. E incluso algo que siempre decimos es que todas las aerolíneas que operamos en el Perú competimos por el recurso escaso que es el avión.

¿A qué se refiere? ¿Eventualmente los aviones pueden ir a otros hub o destinos en lugar de Lima?

Sí, eso es lo que preocupa un poco. Nosotros tenemos la expectativa de volar a un montón de ciudades, lo que nos falta son aviones. Y a fin de cuentas, si esto sigue para adelante nos vamos a afectar eventualmente, pero más se va a afectar el país, los usuarios, todos vamos a empezar a pagar tarifas más altas.

Obviamente, nosotros nos debemos también, como todo el sector privado, a una rentabilidad para poder subsistir, pero sí nos preocupa el impacto que pueda haber en el largo plazo.

¿Cuántos de todos sus vuelos pasan por Lima como conexión?

El 30% de los pasajeros internacionales de Sky pasan por Lima.

¿Qué otras rutas podrían correr riesgo?

Hoy te diría que por ahora ninguna. En ese punto de vista estamos tranquilos. Pero a mí me gustaría recuperar Cancún.

¿Qué se podría hacer que la retomen?

Eso (que se elimine la TUUA de transferencia) definitivamente contribuiría significativamente a la revaluación. Pero también son cosas de la industria que, efectivamente, es cíclica. Cuando uno apuesta, sobre todo por un negocio internacional, son decisiones de largo plazo. Poner o retirar una ruta no es de corto plazo.

José Raúl Vargas, gerente general de Sky Perú.

¿La decisión que tomará el concesionario y el MTC sobre este cobro influye en los planes para el próximo año en cuanto a la incorporación de nuevas rutas o frecuencias?

Hoy estamos a la expectativa de cuál es la definición. Lamentablemente el tiempo que queda es corto, que es el 27 de octubre. Y la verdad que estamos tratando de trabajar colaborativamente con el concesionario. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a a conversar. Si bien somos una tercera parte involucrada, ya que este es, en el buen sentido de la palabra, un problema entre el concesionario y el Estado, nosotros somos los perjudicados, pero es algo en lo que ellos se tienen que poner de acuerdo.

Son dos problemas, uno, si se cobra y el otro, es cómo. Y en el cómo, esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega, lo único que estamos pidiendo es que se abone el costo administrativo de incorporar eso en el boleto.

Hubo una reunión desde inicio de la semana con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sí, el lunes tuvimos una reunión con el ministro. Lamentablemente ellos (el MTC) están concentrados ahorita en el voto de confianza, que es ahora. Hoy (ayer) habrá otras reunión en la tarde con el ministerio. Esperemos hasta el viernes tener un poco más de claridad. Hoy (ayer) se le van a hacer unas propuestas porque la verdad creo que todos estamos más o menos en la misma sintonía, pero hay que tomar una decisión. Y esperemos que eso se pueda hacer antes del 27.

En esas primeras reuniones se han presentado propuestas y se ha planteado el problema.

Sí, porque hemos cambiado ministro de transporte y de presidente. Las reuniones (del lunes) han sido por separado (concesionario y aerolíneas) pero nosotros estamos siempre dispuestos a sentarnos juntos.

Nadie tiene nada contra el concesionario, nosotros no tenemos ningún interés en que salga perjudicado económicamente. Menos que estemos a favor de cualquier cosa que le quite institucionalidad a los contratos. Lo que queremos es que haya un acuerdo, que el gobierno también ponga de su parte para poder destrabar este tema y no nos perjudiquemos una vez más, que no salgamos en los titulares de todo el mundo por este impacto a nuestros pasajeros.

Si todo se mantuviera tal cual y se cobrara desde el 27 de octubre, ¿qué tanto incidiría en sus decisiones de abrir nuevas rutas o frecuencias?

Los itinerarios internacionales normalmente se venden con mucha anticipación. En vista de que hoy vendemos hasta 1 año para adelante, porque los turistas de Estados Unidos, europeos, asiáticos compran con mucha más anticipación, en principio, no hay ninguna afectación, pero en el mediano plazo habría que ver cuál es ese impacto y cuál es la elasticidad en función a esa subida de precio, cuánto cae la demanda.

Proyectar eso es bien difícil. Y a eso tienes que sumarle qué pasa con las elecciones también en mercados como Chile y Argentina. Son varios factores a considerar, no solo dependen del país ni de la aerolínea, sino de un contexto regional. Nuestra intención es seguir creciendo, consolidarnos como el segundo operador, y estamos viendo rutas, que ahora no puedo comentar.

Sky tiene 7 acuerdos interlineales.

Y tienen una alianza con United Airlines ahora, ¿qué nuevas rutas se abrirán?

Sí, estamos muy felices. En general, esa es la manera más razonable de crecer cuando no puedes meter tantos aviones. Nos estamos asociando con buenas aerolíneas. United Airlines nos permite a nosotros como peruanos distribuir a cerca de 300 aeropuertos de toda su red. A poco tiempo de haber firmado ya habían cerca de 100 reservas. Ya Sky tiene 7 acuerdos interlineales. Nos permite tener conectividad dentro de la región noroccidental, Europa.

¿Estos acuerdos podrían potenciar también el hub Lima?

Así es.

- ¿A pesar de la TUUA de transferencia?, ¿o cómo impactaría?

No podría decirte cuál es el efecto final. Pero si esto va para adelante, yo creo que después de tres meses podríamos hacer tal vez un balance de cuál es el impacto porque habría que comparar incluso con otros tráficos de la región. De otro lado, es un poco frustrante que nos hemos desgastado hablando de cómo impulsar el ‘stop over’, trabajando con Mincetur, con PromPerú, con LAP también en la mesa y se dan estas medidas.

¿En qué consiste y cómo avanzó esta idea?

A un pasajero que viaja a Buenos Aires o Miami y que pasa por Lima, le dices que no le vas a cobrar nada adicional para que haga escala uno o dos días en Perú para que se pueda quedar a conocer la ciudad. Nos ponemos de acuerdo entre aerolíneas, hoteles, restaurantes, incluso para armar paquetes. Los pasajeros vienen a Lima, comen, pasean y al día siguiente siguen su ruta. Eso Copa Airlines lo ha desarrollado en Panamá y Panamá no tiene el número de atractivos turísticos que tiene Lima, que también es un gran destino de gastronomía. Eso repercute en más turistas e inversión en la ciudad.

Tras las conversaciones primeras con el ministro Prieto, ¿qué sensación les ha dejado?, ¿han podido medir la temperatura de si podría tomar en consideración la propuesta de aplazar el inicio del cobro de la tarifa?

El Estado tiene el anhelo de que esto se resuelva de una manera en la cual no se impacte a los pasajeros. Pero esto no depende únicamente del MTC, naturalmente tiene participación el MEF también. Entonces el tema de repente es mucho más complejo, mucho más estructural de lo que uno cree. Hemos notado receptividad total de escuchar las alternativas que les hemos pasado. Entonces ya estamos pateando penales.

La decisión tendría que tomarse antes del lunes.

A las 00 horas del lunes algunos pasajeros ya van a hacer conexión, y nos están preguntando. De otro lado, creo que hay una oportunidad de revisar el equilibrio económico financiero del contrato de concesión. No para perjudicar al concesionario sino para trabajar en pos de que haya una reducción de costos que permita que lleguen más pasajeros. El contrato se firmó cuando el Perú estaba destruido, era una situación muy diferente. Pero es complicado y con la rotación de autoridades es más compleja.

Mencionó que la industria es sensible al precio.

No importa cómo lo cobre o cómo se llame, cada dólar que incrementemos impacta en las tarifas. Y ojo que todavía falta que el próximo año salgan los mandatos de acceso para pagar toda esta inversión que han hecho, en el 2027. Ya hoy por hoy algunas tarifas (de uso de los servicios del aeropuerto) -y eso también es información pública- han subido siete veces y eso se traslada a las aerolíneas, que tenemos que ver cómo minimizar el impacto en las tarifas para que no perjudiquen al pasajero.

¿Han participado de esa marcha blanca que comentaron desde LAP?

No, no sabemos cómo va a ser, no tenemos información.