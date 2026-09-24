Sky firma un nuevo acuerdo interlineal, con Qantas Airways, la principal aerolínea de Australia. Esta alianza conecta por primera vez su red en Sudamérica con pasajeros provenientes de Oceanía.

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El acuerdo permitirá a los pasajeros de Qantas provenientes de Australia conectar, vía Santiago, con distintos destinos de la red Sky como Lima, Sao Paulo, Buenos Aires, Mendoza, Florianópolis, Montevideo y diversas ciudades dentro de Chile.

“A través de este acuerdo con Qantas damos un paso especialmente relevante al conectar nuestra red con viajeros provenientes de Oceanía por primera vez, fortaleciendo nuestra presencia en este nuevo mercado estratégico. A través de esta alianza facilitamos que más viajeros internacionales accedan a nuestra red en Sudamérica, impulsando el turismo y fortaleciendo la conectividad regional”, señaló Julio Solar, gerente de Rutas y Alianzas de Sky.

Los pasajeros de Qantas Airways ya pueden comprar itinerarios que incluyen vuelos operados por SKY, facilitando sus conexiones desde Sydney hacia distintos destinos de la región.

El acuerdo con Qantas se suma a las alianzas interlineales que Sky mantiene con otras aerolíneas internacionales, como Turkish Airlines, Lufthansa, SWISS, United Airlines, Air Canada, TAP Air Portugal, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, consolidando su red de conectividad internacional.