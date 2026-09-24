El acuerdo con Qantas se suma a las alianzas interlineales que Sky mantiene con otras aerolíneas internacionales. Foto: shutterstock
El acuerdo con Qantas se suma a las alianzas interlineales que Sky mantiene con otras aerolíneas internacionales. Foto: shutterstock
Por Redacción EC

Sky firma un nuevo acuerdo interlineal, con Qantas Airways, la principal aerolínea de Australia. Esta alianza conecta por primera vez su red en Sudamérica con pasajeros provenientes de Oceanía.

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