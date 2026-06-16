Sky proyecta trasladar a más de 40 mil pasajeros en 144 vuelos entre el 19 y el 29 de junio en rutas como Cusco, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Puerto Maldonado, como parte de las celebraciones del Inti Raymi y la Fiesta de San Juan.

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De acuerdo con sus estimaciones, la aerolínea movilizará más de 22,400 pasajeros entre Cusco y Lima, en el marco del Inti Raymi. A ello se suman más de 19,800 pasajeros previstos en rutas asociadas a la Fiesta de San Juan y al turismo amazónico como Puerto Maldonado, Pucallpa, Iquitos y Tarapoto.

Las rutas de la selva con mayor proyección de pasajeros serán las dos últimas ciudades mencionadas, con más de 6.600 y 6.400 pasajeros transportados, respectivamente.

“Junio es uno de los meses más dinámicos para el turismo en el país porque combina celebraciones culturales importantes con la oportunidad de aprovechar el feriado largo del 29 de junio. Desde Sky, vemos un fuerte interés del público por volar tanto a Cusco, como a destinos de la selva, que tienen una agenda de actividades enfocada en promover el turismo. Estamos contentos de conectar a miles de personas con la riqueza cultural del Inti Raymi y la Fiesta de San Juan”, señaló Vania Cáceres, Subgerente de Ventas de Sky en Perú.

La relevancia turística de estas fechas también ha sido destacada por el sector público. Según Mincetur, el Inti Raymi 2024 atrajo a aproximadamente 55.500 visitantes y generó un impacto económico de US$12.7 millones en Cusco. Además, como parte de la promoción internacional del destino, el Inti Raymi 2025 fue presentado oficialmente en FITUR, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, realizada cada año en Madrid.

En el caso de la Fiesta de San Juan, Mincetur proyectó en 2024 la llegada de 150,500 asistentes y un impacto económico de S/ 29 millones en regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Huánuco.