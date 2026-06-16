Resumen

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El Inti Raymi atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros a Cusco. (Foto: AFP).
El Inti Raymi atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros a Cusco. (Foto: AFP).
Por Redacción EC

Sky proyecta trasladar a más de 40 mil pasajeros en 144 vuelos entre el 19 y el 29 de junio en rutas como Cusco, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Puerto Maldonado, como parte de las celebraciones del Inti Raymi y la Fiesta de San Juan.

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