La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresó su preocupación ante el grave déficit de presupuesto que afronta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para los periodos 2025, 2026 y 2027.

Esta insuficiencia de recursos ha generado la paralización inmediata de 22 proyectos a nivel nacional, incluyendo obras críticas de Defensas Ribereñas, Hospitales y Colegios en diversas regiones del norte del país.

En ese sentido, la SNCI enfatizó que la inacción presupuestaria no solo posterga el cierre de brechas de infraestructura, sino que desata una crisis con múltiples y graves repercusiones como: Riesgo Social y Sanitario, ya que miles de familias quedan desprotegidas ante futuros eventos climáticos. Específicamente, se ha paralizado parcialmente el avance de las Defensas Ribereñas en los ríos Olmos y Zaña(Lambayeque, proyecto de S/ 1,200 millones), y de los ríos Motupe y La Leche (Lambayeque, con una deuda pendiente de S/ 70 millones).

Además, la SNCI señaló que se registran valorizaciones vencidas y trabajos ejecutados no cancelados, obligando a contratistas y subcontratistas a despedir personal. “Un ejemplo es la retención de S/ 34 millones en la Defensa Ribereña del Río Matagente (Ica), afectando gravemente la liquidez de las empresas”.

Asimismo, se evidencia un deterioro en la salud pública. La suspensión del suministro e instalación de equipo biomédico en el Hospital Provincial de Cascas II-1 (La Libertad) y el Hospital de Apoyo Recuay II (Áncash) deteriora la calidad y cobertura de los servicios clínicos esenciales, explicó la SNCI, que también remarcó que el incumplimiento de plazos contractuales generará previsiblemente arbitrajes contra el Estado, deteriorando la confianza de inversionistas y resultando en laudos que serán asumidos por todos los ciudadanos.

Ante este panorama, la SNCI invocó a la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la propia ANIN a tomar medidas urgentes. “Instamos a reasignar, asignar y destrabar los recursos necesarios para asegurar la continuidad de los 22 proyectos paralizados, permitiendo el cierre de brechas y garantizando el acceso efectivo a la protección, salud y educación de las familias peruanas”, concluyen.