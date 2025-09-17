Un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reveló que, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el 42% de las empresas industriales reportó un nivel de rotación laboral entre el 1% y el 10%.

En esa misma línea, el 22% de las compañías registró niveles de rotación entre el 11% y el 20%; el 8% entre el 21% y el 30%, y el 3% más del 31%. Mientras tanto, el 25% de las firmas no registraron rotación laboral en los últimos 12 meses.

Principal causa: decisión del trabajador

De acuerdo con el informe, el 64% de las empresas que registraron algún nivel de rotación laboral indicó que fueron los trabajadores quienes decidieron dejar la organización, frente al 36%, donde la desvinculación fue por decisión del empleador.

Las principales razones por las que los trabajadores culminaron el vínculo laboral fueron: nuevas oportunidades laborales (65%), salarios poco competitivos (27%) y la rigidez en la modalidad de trabajo presencial (16%). Por parte de los empleadores, los principales motivos para poner fin al vínculo laboral fueron el bajo desempeño del trabajador (43%), limitadas competencias técnicas (34%) y procesos de reestructuración de la empresa (14%).

Impacto dividido

El estudio también muestra que la rotación laboral tiene efectos mixtos en la industria. El 45% de empresas considera que tuvo un impacto positivo, destacando la atracción de nuevo talento (35%), mayor eficiencia (25%), optimización de equipos de trabajo (22%) y reducción de costos laborales (15%).

Sin embargo, el 55% señaló efectos negativos: tiempo invertido en inducción y capacitación (32%), disminución de productividad (24%), pérdida de conocimiento y experiencia (19%), incremento de costos de reclutamiento (12%) y sobrecarga laboral (10%).

Retención del talento, una prioridad

El 75% de empresas industriales indicó haber implementado políticas de retención de talento en los últimos doce meses. Entre las principales medidas destacan: la mejora salarial (49%), bonificaciones por productividad y desempeño (40%), oportunidades de crecimiento (39%), flexibilidad laboral (28%), buen clima laboral (27%), capacitación y formación continua (27%) y estabilidad laboral (19%).