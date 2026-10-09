Según la última Encuesta de Opinión Industrial (EOI) del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el 44% de los empresarios industriales tiene previsto realizar inversiones durante los próximos tres meses y el 33% planea contratar personal adicional.

Las perspectivas son particularmente favorables cuando los empresarios evalúan el desempeño de sus propias compañías. El 47% espera que la situación de su empresa mejore en los próximos tres meses, mientras que 39% considera que se mantendrá estable y solo el 14% prevén una situación negativa.

“Estas cifras constituyen una señal relevante, pues muestran que, a pesar de la relativa cautela y al impacto del fenómeno del niño en algunas actividades productivas, existe en el entorno económico, una parte importante del sector privado industrial que continúa evaluando nuevas inversiones y oportunidades de generación de empleo”, señala el gerente del IEES de la SNI, Dante Carhuavilca.

Expectativas favorables para la economía y los sectores industriales

Respecto a la economía peruana, 39% de los empresarios industriales espera una mejora durante los próximos tres meses, mientras que 49% considera que se mantendrá estable. Solo 12% mantiene una expectativa negativa.

En cuanto a sus respectivos sectores, 42% proyecta una mejora y otro 42% espera estabilidad, mientras que 16% anticipa un posible deterioro. El gerente del IEES señaló que estos resultados muestran que la percepción empresarial es más alentadora cuando los industriales evalúan el desempeño de sus propias compañías que cuando analizan el entorno general de la economía. “Lo cual podría reflejar una mayor confianza en la capacidad de sus empresas para afrontar los próximos meses”, agregó.

Producción y ventas de septiembre también muestran señales positivas

Las expectativas empresariales están acompañadas por resultados favorables en el desempeño reciente de las compañías. Durante septiembre, el 35% de las empresas encuestadas reportó un mayor nivel de producción respecto a agosto, mientras que 45% indicó que mantuvo su producción en el mismo nivel. Solo 20% señaló una reducción.

En cuanto a las ventas, 39% de los empresarios informó que estas fueron superiores a las registradas en agosto, considerando tanto el mercado local como las exportaciones. Asimismo, 40% reportó estabilidad y 21% una disminución.

De esta manera, ocho de cada diez empresas industriales mantuvieron o incrementaron su producción en septiembre, mientras que una proporción similar registró ventas estables o mayores frente al mes anterior.