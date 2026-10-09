Estos resultados muestran que la percepción empresarial es más alentadora cuando los industriales evalúan el desempeño de sus propias compañías que cuando analizan el entorno general de la economía(Foto: istock)
Estos resultados muestran que la percepción empresarial es más alentadora cuando los industriales evalúan el desempeño de sus propias compañías que cuando analizan el entorno general de la economía(Foto: istock)
Por Redacción EC

Según la última Encuesta de Opinión Industrial (EOI) del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el 44% de los empresarios industriales tiene previsto realizar inversiones durante los próximos tres meses y el 33% planea contratar personal adicional.

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